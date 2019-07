Prmiere: Erste offizielle Saisoneröffnung beim FC Matellia Metelen

Der FC Matellia Metelen lädt am Sonntag (7. Juli) erstmals zu einer offiziellen Saisoneröffnung ein. Mit Würstchen und Getränken möchten sich Mannschaft und Vorstand für die Unterstützung in der vergangenen Saison bedanken. Zudem soll für die gleiche Unterstützung und den gleichen Zusammenhalt in der kommenden Spielzeit geworben werden. Los geht es ab 14.30 Uhr, wenn die Mannschaft im Stadion an der Ochtruper Straße eine Trainingseinheit absolviert. Im Anschluss laden Team und Vorstand alle Interessierten zu einer gemütlichen Runde am Clubheim ein. Für alle Matellia-Fans dürfte das eine gute Gelegenheit sein, den neuen Trainer Thomas Dauwe und seinen Co Christopher Backhaus kennenzulernen. Für die jüngeren Anhänger des Vereins wird eine Hüpfburg aufgebaut. „Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste“, heißt es seitens des Vorstandes.