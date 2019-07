Jürgen Langer vom TTV Metelen hat bei der Europameisterschaft der Senioren in Budapest das Halbfinale erreicht. In beeindruckender Manier spielte sich der Linkshänder in der Altersklasse 75+ bis in die Runde der letzten Vier vor. Dort trifft er am heutigen Samstag um 11.30 Uhr auf Günter Fraunheim. Am Freitag setzte sich Langer zunächst im Achtelfinale gegen den Russen Aleksandr Fortynativ (3:2) und dann gegen den Deutschen Diethard Zillich (3:1) durch. Ebenfalls im Halbfinale steht Langers älterer Bruder Horst (AK 80+). In der Vorschlussrunde spielt er heute gegen den Favoriten Siegfried Lemke. Damit haben beide Langers eine Einzelmedaille sicher.