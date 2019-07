Mit drei Medaillen im Gepäck kehren die Langer-Brüder von der Tischtennis-EM der Senioren in Budapest zurück. In den Einzelwettbewerben gab es sowohl für Jürgen Langer (AK 75+) als auch für Horst Langer (AK 80+) die Bronzemedaille. Der für den TTV Metelen spielende Jürgen verlor am Samstagvormittag sein Halbfinale gegen Günter Fraunheim in vier hart umkämpften Sätzen. Horst Langer musste Siegfried Lemke gratulieren. Im Doppelwettbewerb der Altersklasse 75+ zogen die Langer-Brüder nach einem 3:1-Sieg über Hermann Derler/Josef Merk in das Endspiel ein. Hier standen sie Wolfgang Schmidt Neubiburg/ Prof. Dr. Bernd Witthaus (Mülheim) gegenüber. Die ersten beiden Sätze gingen jeweils mit 9:11 an den Gegner, der mit einem 11:6 im dritten Durchgang alles klar machte. Ein ausführlicher Bericht über die EM folgt. -mab-