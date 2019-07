Die sportliche Klasse eines Turniers liest sich auch an der Zahl der S-Springen ab. Die Reitertage warten mit drei Prüfungen dieser Kategorie auf. Dem Großen Preis am Sonntag vorgeschaltet war unter anderem das S* mit Siegerrunde am Samstagabend, bei dem sich ein „Serientäter“ in den Mittelpunkt sprang – Hendrik Zurich.

Für den Ochtruper blieb das Zählwerk am Samstag bei 22 ersten Plätzen auf den vergangenen fünf Turnieren stehen. „Es läuft momentan, so darf es gerne weitergehen“, freute sich der Töpferstädter.

Die Metelener Reitertage warten mit drei S-Springen auf 1/10 Elmar Vinkelau (ZRFV Legden) auf Montenda gewannen 2018 den Großen Preis von Metelen. Im S*-Springen mit Siegerrunde am Samstagabend ging das paar leer aus. Foto: Marc Brenzel

Lars Schulze-Wierling und Sorento vertraten den ZRFV Altenberge. Foto: Marc Brenzel

Manjun Kwon (RFV Greven) verpasste trotz eines Null-Fehlerritts die Siegerrunde. Der südkoreanische Teilnehmer an den jüngsten Weltreiterspielen belegte auf Taylormade Cash is King Platz sieben. Foto: Marc Brenzel

Ebenfalls aus Asien, ebenfalls für Greven startend: Der Japaner Atsushi Sakata wurde auf Casarinjo Sechster. Im Vorjahr hatte er sich den Sieg in dieser Prüfung noch mit Thomas Holz geteilt, der diesmal auf Rang fünf abschloss. Foto: Marc Brenzel

Hans-Thorben Rüder (Fehmarnscher Ringgreiterverein) wurde auf Dakota Vierter. Foto: Marc Brenzel

Die starke Amazone Katrin Ullrich aus Kirchhellen sicherte sich im Sattel von Lody die Bronzemedaille. Foto: Marc Brenzel

Silber gab es für Markus Merschformann (RV Osterwick) und Cornet‘s Cambrigde. Foto: Marc Brenzel

Hendrik Zurich sprang auf Caya seinen fünften S-Sieg in kurzer Folge ein. Foto: Marc Brenzel

Dazu gratulierte Richter Herbert Schmerling. Foto: Marc Brenzel

Alfons Nienkötter (Vorsitzender des ZRFV Metelen, l.) schloss sich mit seinen Glückwünschen an. Foto: Marc Brenzel

Auch der kurz vor der Prüfung einsetzende Regen hielt Zurich und seine Caya nicht davon ab, zwei schnelle Nullerrunden hinzulegen. Mit seinen 33.13 Sekunden blieb Zurich im zweiten Umlauf sogar über sechs Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Osterwicker Markus Merschformann, der Cornet‘s Cambrige gesattelt hatte. Auf dem Bronze-Rang landete die starke Amazone Katrin Ullrich von RFV Kirchhellen, die Lody vorgestellt hatte. „Der Regen hat uns nichts ausgemacht, denn der Platz befindet sich in einem sehr guten Zustand“, verteilte Zurich nach der Preisübergabe ein Lob an den Veranstalter.