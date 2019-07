Einen anstrengenden Trainingstag hatte FSV-Trainer Frank Averesch für den Samstag angesetzt. Zwei Einheiten und ein Spiel bei Germania Asbeck standen für die Ochtruper auf dem Programm. Die hohe Belastung könnte ein Grund dafür sein, warum die Töpferstädter beim C-Ligisten nur mit 2:0 (1:0) gewannen.

„Der Sieg muss sicherlich höher ausfallen, keine Frage“, stellte Averesch klar. „Trotzdem bin ich zufrieden.“ Die Tore erzielten Martin Ahlers per Elfer nach einem Foul an Len Oberdörfer (36.) und Lukas Höseler (76.).

Die Ochtruper experimentierten viel. So probierte Averesch eine Dreierkette in der Abwehr aus, in der der 19-jährige Marvin Haumering der Älteste war.