Simon Lovermann macht den FSV Ochtrup glücklich

Der FSV Ochtrup hat das erste Pflichtspiel der neuen Saison erfolgreich gestaltet. In der ersten Runde des Kreispokals setzten sich die Töpferstädter am Dienstagabend vor eigenem Publikum gegen den TuS Laer mit 3:1 (1:1) durch. Mann des Tages war Neuzugang Simon Lovermann, der mit zwei Toren erheblichen Anteil am Weiterkommen besaß.

Den besseren Start legten allerdings die Gäste hin, die durch einen an Marcel Exner verursachten und von ihm selbst verwandelten Elfmeter zum 1:0 kamen (4.). Der FSV blieb nicht lange um eine Antwort verlegen und glich im Anschluss an eine Ecke durch Mo Sylla aus (9.). Nach dem ersten Austausch von Wirkungstreffern fehlte es auf beiden Seiten fortan aber an der Genauigkeit im Abschluss.

Der FSV Ochtrup erreicht im Kreispokal die zweite Runde 1/14 Wenn FSV-Betreuer Frank Mulder im Sportzentrum aufkreuzt, dann hat die neue Saison wieder begonnen. Am Dienstagabend gab es allerdings vorweg das Pokalspiel gegen den TuS Laer. Foto: Marc Brenzel

Den besseren Start erwischten die Gäste. Neuzugang Marcel Exner erzielte schon in der vierten Minute per Elfer das 1:0 für seine Truppe. Foto: Marc Brenzel

Die Ochtruper schlugen zeitnah zurück. Bereits fünf Zeigerumdrehungen später besorgte Mohammed Sylla (r.) den Ausgleich. Foto: Marc Brenzel

Danach war es lange ein offenes Spiel. Die beiden Kapitäne Jan Schwier (l.) und Janik Hannekotte unter sich. Foto: Marc Brenzel

Mit zunehmender Spieldauer schlug das Pendel etwas mehr zugunsten de FSV aus. Foto: Marc Brenzel

Mit Standards und langen Bällen kamen die Hausherren gegen die Laerer Fünferkette aber nicht weit. Foto: Marc Brenzel

Im Mittelfeld des FSV hinterließ Sommerneuzugang Simon Lovermann (r.) einen starken Eindruck. Foto: Marc Brenzel

Ochtrups Mittelstürmer Lukas Höseler war an einer ganz entscheidenden Situation beteiligt. Foto: Marc Brenzel

In der 58. Minute wird er von Marcel Theis regelwidrig gestoppt. Für Schiedsrichter Dennis Röhrs eine Notbremse. Foto: Marc Brenzel

Das bringt die Laerer auf die Palme. Foto: Marc Brenzel

Für die Ochtruper bedeutet das eine 32-minütige Überzahl. Und die nutzt Lovermann (r.) in der 65. Minute zum 2:1 aus. Foto: Marc Brenzel

Mit einem Mann mehr auf dem Feld haben Janik Hannekotte (r.) und Co. mehr zuzusetzen. Foto: Marc Brenzel

Aber aus ihren Chancen machen Jannis Theile und die Seinen zu wenig. Foto: Marc Brenzel

So bleiben Marcel Exner und der TuS in Reichweite eines Unentschiedens. Doch kurz vor dem Ende schlagen Tim Küpers‘ Ochtruper zum dritten und entscheidenden Mal zu. Foto: Marc Brenzel

Nach der Pause fanden die Ochtruper besser wieder rein und erspielten sich ein Übergewicht. Das wurde noch größer, als Laers Verteidiger Marcel Theis die Rote Karte gezeigt bekam. Laut Regelauslegung des Unparteiischen soll er gegen FSV-Mittelstürmer Lukas Höseler die Notbremse gezogen haben (58.). Dabei überzog der Schiri aber das Strafmaß, da Theis auf keinen Fall als letzter Mann agierte und somit auch keine klare Torchance vereitelte.

Aus ihrer Überzahl schlugen die Hausherren dann auch Kapital. Als die Laerer eine Attacke nur unzureichend parierten, versenkte Lovermann den Ball mit einem schönen Schlenzer in den Winkel (65.). Drei Minuten vor dem Ende besiegelte der Sommertransfer aus Coesfeld per Kopf nach Flanke von Sylla den Einzug in die zweite Runde.

„Der Anfang hat sich etwas schwierig gestaltet, doch der Ausgleich kam zu einem günstigen Zeitpunkt. Vor dem 2:1 haben wir gut gepresst und so den Ballgewinn erzwungen. Simon Lovermann ist ein Mega-Gewinn für uns“, kommentierte Ochtrups spielender Co-Trainer Tim Niehues.

Für Laers Coach Ron Konermann stand fest: „Alles in allem haben wir das recht gut gemacht, die Partie war ja lange ausgeglichen. Die Entscheidung mit der Roten Karte geht gar nicht, zumal Ochtrup für ein ähnliches Vergehen im ersten Abschnitt nur Gelb bekommt.“

FSV Ochtrup: J. Averesch – Kutzmann, J. Engrbing (71. Küper), Haumering, Theile – Holtmann (71. Fiedler), Hannekotte, Lovermann – Niehues, Höseler (75. Ahlers), Sylla.

TuS Laer: Thüring – Wesener-Roth, Kippenbrock, Bröker (52. Eissing), Theis, Eißing – Dresa (61. Oldach), Schwier (82. Barbato), Medding – Exner, L. Konermann.

Tore: 0:1 Exner (4., Foulelfmeter), 1:1 Sylla (9.), 2:1 und 3:1 Lovermann (65./87.).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Laers Theis (58., Notbremse).