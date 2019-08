Alexander Witthake, der neue Coach des FC SW Weiner , brachte es auf den Punkt: „Mir war es extrem wichtig, mit einem Sieg zu starten. Und das ist uns gelungen.“ 4:1 (1:1) behauptete sich seine Mannschaft am Sonntag bei SuS Neuenkirchen IV.

Die Gäste hatten allerdings so ihre Problemchen, um vernünftig in die Partie zu kommen. Hier und da stotterte der Motor. So auch beim Neuenkirchener 1:0, als die Schwarz-Weißen beim Pressing nicht genug Druck aufbauten und in einen Konter liefen, den Nico Achterkamp abschloss (33.).

Aber eine gute Mannschaft zeichnet aus, dass sie die Ruhe bewahrt. Und genau so verhielten sich die Gäste. Mit etwas Glück kamen sie zum 1:1, als sich Simon Tümlers verunglückte Flanke im Netz wiederfand (38.).

Dass Marcel Pöhlker direkt nach dem Wiederbeginn das 2:1 markierte, sorgte laut Witthake „für ein gutes Gefühl“. Fortan lief es bei den Ochtrupern: Bernd Möllers gelang das 3:1 (66.), der Schlusspunkt resultierte aus einem Eigentor von David Göbel (84.).