Metelen -

Am Sonntag geht es im Stadion an der Ochtruper Straße wieder um Punkte. Zu Besuch in Metelen ist Germania Horstmar II. Alles andere als ein Sieg der Hausherren wäre schon eine Überraschung. Allerdings muss die Matellia in den nächsten Wochen ohne einen ihrer Häuptlinge antreten.