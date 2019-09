Am ungeliebten Sonntagmorgen greift erstmalig in dieser Saison Verbandsligist TTV Metelen ins Geschehen ein. Um 10 Uhr tritt der TTV, dessen beide ersten Heimspiele gegen Bertlich und Münster verlegt wurden, beim TuS Hiltrup an.

„Das ist eine eher unangenehme Aufgabe für uns, da Hiltrup gerade sonntags sehr heimstark ist und uns der frühe Spielbeginn überhaupt nicht liegt. Zudem muss man abwarten, in welcher Aufstellung die Gastgeber antreten. Zuletzt gegen Greven fehlten gleich drei Stammspieler“, hält sich Metelens Teamsprecher Stefan Weiß mit keiner klaren Prognose zurück.

Erschwert wird die Aufgabe für sein Team durch die Ausfälle von Mateusz Ksiazczyk und Jan Tewes, die aus privaten Gründen fehlen. Frank Holtkamp und Christian Kowatsch , der erstmalig in einem Verbandsligaspiel zum Einsatz kommt, helfen aus.

Personell arg gebeutelt ist die zweite Herrenvertretung in der Bezirksliga beim Auswärtsspiel in Mettingen, das ebenfalls am Sonntagmorgen ausgetragen wird. Da Klockenkemper und Kowatsch an die Erste abgegeben werden, und zudem Siggi Niehoff und Stephan Reuter nicht spielen können, stehen aus dem Stammkader gerade mal drei Akteure zur Verfügung. Daher geht es wohl in erster Linie darum, sich möglichst gut bei einem der Meisterschaftsfavoriten aus der Affäre zu ziehen. „Wir müssen die nächsten Punkte in den beiden Heimspielen gegen Hauenhorst, Handorf und in Greven holen“, verweist die Mannschaft schon auf die nächsten Aufgaben.