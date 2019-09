Der FC Schwarz-Weiß Weiner hat ganz klar den Wunsch, in der nächsten Saison wieder A-Ligist zu sein. Und wer das möchte, muss auch eine starke Mannschaft wie Preußen Borghorst II in die Schranken weisen.

„Ich lasse mich nicht davon aufs Glatteis führen, dass die Borghorster drei Mal hintereinander verloren haben. Die können schon echt was“, erklärt SW-Trainer Alex­ander Witthake . Sein großer Wunsch: „Wir müssen endlich mal damit anfangen, schon in der ersten Hälfte guten Fußball anzubieten. Es kann nicht sein, dass die Truppe immer erst den Hebel umlegt, nachdem ich sie in der Halbzeitpause wachgerüttelt habe. Vielleicht ziehen wir in Borghorst mal den zweiten Abschnitt vor.“

Obwohl diverse Akteure ausfallen, verfällt Witthake nicht in Panik. Der Kader sei groß und stark genug, verweist der Übungsleiter. Viel Freude machen in der Weiner derzeit der emsige Rechtsverteidiger Tim Lippers und Mittelfeld-Routinier Matthias Oßendorf.