Nach viereinhalb Stunden Spielzeit und ständig wechselnden Führungen hat der TTV Metelen ein 8:8 im Verbandsliga-Spiel beim VfL Ramsdorf geholt. Nach der Auftaktniederlage in Hiltrup (6:9) sicherten sich die Metelener dank einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung damit den ersten Punkt in der noch jungen Saison.

Der VfL hatte im bisherigen Saisonverlauf in den Doppeln zu überzeugen gewusst und setzte diesen Trend gegen den TTV fort. Die Gäste punkteten lediglich durch Dawid Ciosek/ Hendrik Waterkamp . In einem spannenden Schlussdoppel verloren sie allerdings gegen Sebastian Schulz/Maximilian Czmiel in fünf Durchgängen.

Apropos fünf Sätze: Der Erfolg für den VfL im letzten Doppel war der einzige Fünfsatzsieg der Hausherren. In dieser Kategorie zeigte sich der TTV deutlich erfolgreicher und gewann fünf Duelle, die über die volle Distanz gingen. „Wir haben heute Nervenstärke und auch Teamgeist bewiesen,“ kommentierte Kapitän Stefan Weiß.

Erfreulich war, dass neben Waterkamp (2) auch Ciosek, Mateusz Ksiazczyk, Jan Tewes, Stefan Weiß und Sebastian Klockenkemper (je 1) in den Einzeln punkteten und somit jeder der sechs Akteure seinen Anteil am Unentschieden hatte.

Am Samstag (12. Oktober) erwartet der TTV im ersten Heimspiel der Saison die Zweitvertretung des TTC Ruhrstadt Herne.