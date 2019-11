Sowohl Vorwärts Wettringen II als auch die SpVgg Langenhorst/Welbergen sind in der unteren Tabellenhälfte beheimatet und nur durch einen Zähler voneinander getrennt. Daher charakterisiert SpVgg-Trainer das Aufeinandertreffen der beiden am Sonntag in Wettringen auch als „kein unwichtiges Spiel“.

Aus diesem Grund ist es besonders ungünstig, dass Kapitän Alexander Holtmann aufgrund einer Sprunggelenksverletzung ausfällt. Für ihn könnte Dominik Düker in die Dreierabwehr verschoben werden. „Wir halten diesbezüglich noch mal Rücksprache mit der Mannschaft“, kündigt Bäumer an, dass eine Entscheidung wohl erst am Spieltag getroffen wird.

Nach drei Siegen in Serie strahlen die Gäste viel Selbstvertrauen aus. Davon wollen sie am Sonntag zehren.