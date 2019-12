Der Reigen der Hallenkreismeisterschaften beginnt in dieser Saison in Ochtrup. Der FSV richtet am Samstag (7. Dezember) und Sonntag (8. Dezember) die Titelkämpfe der F-1-Fußballer aus. Gespielt wird im neuen Sportleistungszentrum „SportWerk“ am Witthagen.

► Vorrunde (Samstag), Gruppe A (ab 10 Uhr): SC Reckenfeld, FCE Rheine, Preußen Borghorst, SuS Neuenkirchen, 1. FC Nordwalde, Skiclub Rheine

Gruppe B (ab 10 Uhr): Borussia Emsdetten, FSV Ochtrup, SV Wilmsberg, JSG Amisia/GW Rheine, JSG St. Arnold/Hauenhorst, SW Weiner

Gruppe C (ab 15 Uhr): SV Burgsteinfurt, Emsdetten 05, SpVgg Langenhorst/Welbergen, SC Altenrheine, Fortuna Emsdetten

Gruppe D (ab 15 Uhr): SV Mesum, JSG Horstmar/Leer, Matellia Metelen, SF Gellendorf, SV Mesum

► Endrunde (Sonntag, ab 10 Uhr): Gespielt wird in zwei Sechsergruppen, mit anschließendem Viertel- (ab 13.30 Uhr) und Halbfinale (ab 14.28 Uhr). Das Finale wird um 15.04 Uhr angepfiffen.