Der FC Twente Enschede hat sich mit einer weiteren Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Beim Tabellenletzten RKC Waalwijk verloren die „Tukkers“ mit 0:3 (0:1).

Die Partie hätte einen anderen Ausgang genommen, wenn Twentes Haris Vuckic nach drei Minuten nicht eine Großchance ausgelassen hätte. So waren es die Waalwijker, die durch Anas Tahiri in Führung gingen (12.). Von diesem Moment an war zu erkennen, dass die Enscheder momentan kein Selbstvertrauen haben. Der RKC übernahm die Initiative, und erst gegen Ende des ersten Abschnitts tauchte Twente wieder im gegnerischen Strafraum auf.

Die Gäste verschliefen den Start in den zweiten Abschnitt, was Stijn Spierings mit dem 2:0 bestrafte (47.). Als Rafik Zekhnini wenig später einen Hundertprozenter nicht verwertete, war fast schon klar, dass die Gäste nicht mehr für einen Punkt infrage kommen würden. Nach einer Stunde zog Spierings mit dem 3:0 einen frühzeitigen Schlussstrich. Zu allem Überfluss sah Linksverteidiger Calvin Verdonk nach einem Frustfoul die Rote Karte.

FC Twente Enschede: Drommel – Latibeaudiere, Busquets, Schenk, Verdonk – Brama, Selahi (50. Zekhnini), Vuckic (72. Espinosa), Aburjania (72. Roemeratoe) – Aitor, Bergreen.

Tore: 1:0 Tahiri (12.), 2:0 und 3:0 Spierings (47./60.).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Enschedes Verdonk (82.).