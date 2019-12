Der FC Lau-Brechte muss sich nach einem neuen Trainer umsehen. Der aktuelle Amtsinhaber Marcel Buscholl informierte den Vorstand jetzt darüber, am Saisonende aufzuhören.

„Nach vier schönen, aber auch intensiven Jahren ist es mal Zeit, was anderes zu ­machen“, begründete Bu­scholl seine Entscheidung. Dem Fußball wolle er aber weiterhin verbunden bleiben. Wo und in welcher Funktion, das ließ der 41-Jährige noch offen: „Mal ­gucken, ob ich im Seniorenbereich was mache oder in den Jugendbereich wechsele. Vielleicht suche ich mir auch eine ganz andere Aufgabe oder gönne mir mal eine Saison Pause.“

„Ich wusste, dass Marcel aufhören möchte, deshalb überrascht uns das jetzt nicht. Wir haben uns Gedanken über die Nachfolge gemacht und nehmen jetzt Kontakt zu möglichen Kandidaten auf“, erklärt Sportleiter Michael Speckblanke.

Offen ist zudem noch, in welcher Klasse der FCL 2020/21 spielt – denn in der Rückrunde ist für den Ochtruper B-Ligisten mal wieder Abstiegskampf angesagt. „Dessen sind wir uns natürlich bewusst“, wissen Bu­scholl und Co. um den Ernst der Lage. „Schade, denn das hatten wir uns anders vorgestellt.“

Kicker wie Jonas Balzer, Kevin Brosda oder Philipp Stücker bringen genug individuelle Qualität mit, doch Buscholl stellt klar: „Fußball ist immer noch ein Teamsport, und da passte bei uns in der Hinrunde nicht alles.“

Das ist nicht etwa auf atmosphärische Störungen zurückzuführen, sondern eher auf eine lange Verletztenliste. „Über Wochen fehlten uns diverse Leute, in der Spitze sogar zehn Mann. Darunter auch Leistungsträger. So hatten wir nie die Chance, uns einzuspielen und aufeinander abzustimmen. Auch das ist ein Grund, warum wir so viele Punkte liegengelassen haben“, betont der Coach. „Jetzt müssen wir halt zusehen, so schnell wie möglich die nötigen Punkte zu holen, um uns von da unten zu befreien.“

► Der Testspielplan des FC Lau-Brechte: 17./18./19. Januar: Soccerhallenturnier in Borghorst; 26. Januar (Sonntag) gegen ASC Schöppingen II; 2. Februar (Sonntag) bei Matellia Metelen II; 9. Februar (Sonntag) bei Fortuna Gronau III.