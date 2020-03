FSV-Trekker Marvin Haumering bekommt Extraaufgabe

Den FSV Ochtrup verschlägt es am Sonntag zu Amisia Rheine. Ob im dortigen Emsaue-Stadion gespielt werden kann, bleibt abzuwarten. „Bei denen fallen die Partien ja noch öfter aus als bei uns. Und das will schon was heißen“, weiß Tim Niehues .

Dem FSV-Spielertrainer bleibt trotzdem nichts anderes übrig, als seine Mannschaft auf den Ernstfall vorzubereiten. „Wir haben – wenn auch auf Asche – gut trainiert“, findet Niehues. Probleme bereitet ihm allerdings der Gesundheitszustand diverser Akteure. Simon Lovermann, Janik Hannekotte und Julian Engbring sind grippal angeschlagen.

Bauen kann der Coach auf die beiden Stürmer Mohammed Sylla und Lukas Höseler sowie auf seinen Zehner Pawel Ozog. Alle drei kommen von Beginn an zum Einsatz. Ob in einer 4-2-3-1-Formation oder in einem anderem System – das lässt Niehues noch offen.

Die Amisen verfügen mit Kai Sandmann über einen Angreifer der Extraklasse. Mit 20 Treffern führt er zusammen mit Laers Marcel Exner die Torschützenliste der Kreisliga A an. „Das könnte eine Aufgabe für Marvin Haumering sein. Der ist ein echter Trekker, der jeden Stürmer beackert“, weiß Niehues um die Qualitäten seines Verteidigers.