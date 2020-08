Mit dem Dasein als sportliches Mauerblümchen soll jetzt Schluss sein. Das findet Ralf Klockenkemper , der neue Trainer der B-Liga-Fußballer des FC Lau-Brechte. Sein Ziel: ein einstelliger Tabellenplatz.

Das hört sich nach einem ambitionierten Ziel an für eine Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren eher mit dem Thema „Klassenerhalt“ auseinanderzusetzen hatte. Doch das soll jetzt anders werden. „Warum darf ich die Ziele nicht mal höher ansetzen. Wir haben eine Mannschaft mit Potenzial und ausreichend Leute, die über gehobenes B-Liga-Niveau verfügen“, lässt Klockenkemper seinen Blick über den Kader schweifen.

Leistungsträger wie Kevin Brosda, Philipp Stücker oder Lukas Gövert bekommen jetzt Spieler wie Andreas Grotegerd oder Fabian Bültbrune an die Seite gestellt, die beim FSV Ochtrup oder der SpVgg Langenhorst/Welbergen in der A-Liga im Einsatz waren. Zudem bleibt Jonas Balzer, einer der absoluten Leistungsträger im Mittelfeld, dem Team nun doch entgegen anderer Ankündigungen erhalten. Einen neuen Anstrich verpassen zudem Max Feldmann-Wüstefeld, David Engbers, Kevin Julkowski und Lars Kockmann der Truppe. Letzterer übt beim Verein aus der Ochtruper Wester zugleich die Funktion des Athletiktrainers aus und bereichert damit den Trainerstab um Klockenkemper, Bültbrune (Co) und Pascal Weiser (Torwarttrainer). „Acht Augen sehen mehr als zwei oder vier“, freut sich Klockenkemper über viel Mithilfe.

Für den 34-jährigen Metelener ist es die erste Station als Chefcoach. Seine Philosophie: ein schnelles Kurzpassspiel, viel Kommunikation und ein großer Teamgeist im 23 Mann starken Kader.