Der Start, ein 4:1 beim Borghorster FC III kann sich schon mal sehen lassen. Am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Burgsteinfurt II geht es für den FC Lau-Brechte nun darum, nachzulegen. „Das ist natürlich unser Ziel, aber der SVB ist ein ganz anderer Gegner. Das dürfte nicht einfach werden“, vermutet Trainer Ralf ­Klockenkemper. Die Stimmung in den Trainingseinheiten war super, und das soll Sonntag auch auf den Platz transportiert werden. In blendender Verfassung präsentieren sich Kevin Brosda und Jonas Balzer, die im Lau-Brechter Mittelfeld zentrale Rollen einnehmen. Auch Außenverteidiger Michael Rotermann gilt es lobend zu erwähnen. Die Stemmerter haben am vergangenen Sonntag Horstmar II mit 1:0 geschlagen.