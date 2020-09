Alexander Witthake ahnt: „Nordwaldes Reserve ist stark. Es könnte unangenehm werden.“ Der Trainer des FC SW Weiner weiß aber auch: „Wenn wir unsere PS auf die Straße bringen, dann sollten drei Punkte drinsitzen.“ Witthakes Lösungsansatz für Sonntag lautet: „Vorne draufgehen und Druck machen. Dann sind wir am stärksten.“ Mit Zehner Bernd Möllers und Rechtsverteidiger Jan Bröker kehren zwei Stammkräfte zurück, die zum Auftakt gegen den SC Altenrheine III (2:1) noch gefehlt hatten. In eben jener Partie musste Michael Möllers schon vor der Pause angeschlagen ausgewechselt werden. Jetzt ist der spielende Co wieder fit. „Michi geht als Dienstältester voran, auf ihn ist zu 100 Prozent Verlass“, lobt Witthake.