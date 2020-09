Metelen -

Der FC ;Matellia Metelen hat einen scheinbar sicheren Vorsprung noch aus der Hand gegeben. Nach einer 3:0-Führung bei Vorwärts Wettringen II musste die Elf aus der Vechtegemeinde am Ende in ein 3:3 einwilligen. Für Trainer Thomas Dauwe fühlte sich das wie eine Niederlage an.