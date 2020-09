Im Bezirksliga-Derby sind die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Am Sonntag gewannen sie beim Aufsteiger und Nachbarn Matellia Metelen mit 2:1 (0:0).

Die Gäste aus Ochtrup bestimmten in der ersten Hälfte auf dem Kunstrasenplatz das Geschehen, fanden aber kein Durchkommen gegen die eng und tief gestaffelte Metelener Defensive. „Die sind konsequent mit acht Spielerinnen hinten geblieben“, konstatierte SpVgg-Trainer Marc Bethge .

Da seine Elf zunächst keine Mittel hatte, stellte Bethge zum zweiten Abschnitt auf ein 4-2-3-1 um. „Ich wollte das Zentrum mit einer echten Nummer zehn stärken“, argumentierte der Coach. Das zahlte sich aus, denn Wenke Löcker, die hinter der Spitze aufgestellt wurde, gelang das 1:0 (51.).

Etwas überraschend fiel der Ausgleich. Die Matellia kombinierte sich bei einem ihrer wenigen Angriff schön in den Langenhorster Strafraum, und Katharina Schründer schloss zum 1:1 ab (72.). Dabei blieb es aber lediglich fünf Minuten. Nach einem technischen Fehler einer Verteidigerin kam SpVgg-Stürmerin Klara Koers freistehend an den Ball und erzielte souverän das 2:1 (77.). In der Folge hätten die Schwarz-Gelben den Vorsprung ausbauen müssen, doch Laura Engelmann und Koers verpassten das 3:1.

„Der Langenhorster Sieg geht in Ordnung, trotzdem haben wir das gut gemacht. Darauf lässt sich aufbauen“, kommentierte Metelens spielende Co-Trainerin Maike Hollekamp. Bethge sah sein Team als „das klar bessere“ und sprach von einen verdienten Sieg.