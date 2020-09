Hohen Besuch bekommt der FC Matellia Metelen am Sonntag, denn dann stellt sich mit Borussia Emsdettens Reserve der aktuelle Spitzenreiter der Kreisliga A in der Vechtegemeinde vor. Doch das flößt den Hausherren keine Angst ein. „Die haben wir nie“, betont Trainer Thomas Dauwe .

Warum auch? Denn am vergangenen Wochenende haben die Metelener mit 2:1 beim damaligen Tabellenführer FC Eintracht Rheine gewonnen. Ein Kunststück, dass die Schwarz-Weißen jetzt gerne wiederholen möchten. „Das geht nur über das Kollektiv“, betont Dauwe, dass alle an dem gleichen Strang ziehen müssen.

Dauwe tut sich schwer damit, bestimmte Kicker hervorzuheben, aber Johannes Kippelt hat sich ein Kompliment vom Übungsleiter verdient. „Schade, dass er nicht noch zwei Zwillingsbrüder hat, denn von der Sorte Spieler könnte ich mehrere gebrauchen. Johannes ist eine absolute Führungskraft“, stuft Dauwe seinen Innenverteidiger als unverzichtbar ein. „Gut, dass er seine ­Rückenprobleme überwunden hat und wieder voll einsatzfähig ist.“

Die Zweitvertretung der Borussen ist die einzige Mannschaft im Kreisoberhaus, die mit der optimalen Punktausbeute – neun Zähler nach drei Runden – glänzen kann. Die Matellia hat deren fünf auf der Habenseite, was Dauwe als durchaus zufriedenstellend einstuft: „Wenn wir in Wettringen nicht einen 3:0-Vorsprung verspielt hätten, wären es sieben gewesen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir sind schließlich immer noch ungeschlagen.“ Dauwe hätte nichts dagegen, wenn sich am Sonntag daran nichts ändern würde.