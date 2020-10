Metelen -

In der Tischtennis-Landesliga kommt es am Samstag zum Derby zwischen dem TTV Metelen und der Zweitvertretung des TB Burgsteinfurt. Als Favorit gelten die Gastgeber, die die Tabelle mit 7:1 Punkten anführen. Warum es für das Sextett aus der Vechtegemeinde momentan so gut läuft, liegt für Jan Tewes auf der Hand. Der Mann aus dem oberen Paarkreuz verweist auf die große Lockerheit im Team.