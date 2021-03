Eine Gruppe einflussreicher Schalker aus Wirtschaft, Sponsoring und Politik hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten für Ralf Rangnick als neuen Sportvorstand des FC Schalke 04 stark gemacht. Diese Gruppe trat an Aufsichtsratmitglied Prof. Dr. Stefan Gesenhues heran, damit dieser das Gremium über die Personalie Rangnick informiert. Das machte der Ochtruper am vergangenen Freitag. Daraufhin soll es zu einem Streit in der Führungsriege der Schalker gekommen sein.

So soll Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Jens Buchta Markus Krösche, den aktuell Sportlichen Leiter von RB Leipzig, als neuen S04-Sportvorstand favorisiert haben. Krösche hat den Gelsenkirchenern mittlerweile eine Absage erteilt. Buchta kritisierte Gesenhues hart. Laut Bild soll dem Ochtruper Verrat und Verschwörung vorgeworfen worden sein.

Bei den Fans hingegen stößt die Idee, Rangnick zu installieren, auf viel Gegenliebe. Im Internet wurde am Freitagabend eine Petition gestartet, die Rangnicks Verpflichtung als Sportvorstand fordert und die in den ersten 30 Stunden schon 28 000 Mal unterzeichnet wurde.

Am Sonntag bezog Gesenhues Stellung und erklärte gegenüber der WAZ, dass Rangnick für ihn genau der richtige Mann für Schalke sei. Dass sich die anderen Aufsichtsratsmitglieder von dem Plan überrumpelt gefühlt hätten, könne er verstehen und es täte ihm leid. Das hätte man anders lösen können, so der Mediziner. Gesenhues ist sich sicher, dass der Schalker Aufsichtsrat in Bezug auf die Besetzung des Sportvorstandes die richtigen Entscheidungen treffen werde. Der Ochtruper hofft, dass jetzt keine tiefen Gräben entstanden seien, die man nicht wieder zuschütten könne.