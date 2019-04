Glaubt man dem Gros der Trainer in der Fußball-Kreisliga A 1, dann ist der Meistertitel schon fest an die SG Telgte mit ihrem Top-Stürmer Josef Maffenbeier (46 Tore in der Vorsaison) vergeben. Neun der insgesamt 15 Übungsleiter setzen bei ihrem Tipp auf den Vizemeister der Vorsaison. Doch auch zwei Teams aus Münster werden Titelchancen eingeräumt.

„Ich weiß, dass alle gerne von mir hören wollen, dass ich Meister werden will“, sagt Johannes Jötten. Der Coach hat bei Borussia Münster in den vergangenen Jahren eine junge, technisch und taktisch gut geschulte, eingespielte Truppe geformt. Mit einer Kampfansage hält er sich aber bewusst zurück. Er betont: „Wenn wir zwischen Platz drei und fünf einlaufen, sind wir glücklich.“

Auch Alois Fetsch vom VfL Wolbeck reicht das oft zitierte, weil herrlich schwammige Saisonziel „oben mitspielen“. Der neue starke Mann am Brandhoveweg findet jedoch die nötigen Voraussetzungen vor, um seinem Bruder Costa, der mit BW Aasee just in die Bezirksliga aufgestiegen ist, nachzueifern. Vom bestens gepflegten Rasenplatz (Fetsch: „Ein echter Teppich.“) bis hin zur Zusammenarbeit mit seinem neuen Co-Trainer, dem Ex-Preußen und Ex-Hiltruper Yannick Gieseler, passe alles. In der Liga, aber auch in seinem ausgeglichenen Kader erwartet Fetsch ein Hauen und Stechen um die Plätze.

Während GW Gelmer trotz kleinem Kader (Neu-Trainer Mohammed Sroub: „Wichtig ist, dass die Leistungsträger fit bleiben“) einen Platz im oberen Drittel anpeilt, begnügen sich die restlichen münsterischen Teams mit bescheideneren Zielen. „Wir sollten nicht zu große Ansprüche stellen“, meint beispielsweise Sebastian Klute aus dem Trainerteam von Eintracht Münster. Die Elf von Srdjan Kosoric sicherte in diesem Sommer erst in der Relegation den Ligaverbleib und will wie Aufsteiger SV Mauritz, der FC Münster 05 und Westfalia Kinderhaus II erstmal nur eines: nach dem 30. Spieltag über dem berüchtigten Strich stehen.

Wo genau eben jener liegt in der neuen Saison, das ist von einigen Faktoren abhängig. Nach dem Wechsel des SC Reckenfeld in den Fußballkreis Steinfurt wird nur noch mit 15 Teams gespielt, der Letzte steigt sicher ab. Das Team, das am Saisonende den 14. Rang belegt, geht in die Relegation gegen den 15. der A 2. Allerdings nur, wenn beide A-Liga-Meister aufsteigen und aus der Bezirksliga kein Team absteigt.