Borussia Münster und die Architektur des Erfolges

„Form follows function“, lautet ein leitender Design-Ansatz in der Architektur. Johannes Jötten folgt als Fußball-Architekt des A-Ligisten Borussia Münster einem etwas anderem ästhetischen Motiv. „Mir ist wichtig, dass die Mannschaft einen schönen Fußball spielt und dass die Leute gerne kommen, um uns zuzusehen, weil es Spaß macht uns zuzusehen“, sagt der Übungsleiter des amtierenden Spitzenreiters. „Lieber ein Spiel verlieren, als schlecht spielen und gewinnen“, treibt Jötten diese These auf die Spitze. Im besten Fall aber darf die schöne Form gerne ein ebenso sehenswertes Ergebnis nach sich ziehen. Wie eben am vergangenen Sonntag, als die Borussen durch einen 5:1-Erfolg beim FC Münster 05 ihre Tabellenführung nicht nur behaupteten, sondern sogar noch ausbauten.

„In der zweiten Halbzeit ist unser Matchplan hundertprozentig aufgegangen“, lobt Jötten. Will heißen: Die Borussia lässt Ball und Gegner laufen – aber fast immer getrennt voneinander. „Das war schon sehr schön mit anzusehen.“ Vergessen war da der etwas zähe Beginn, als die Borussen-Stürmer vorne die größten Chancen versiebten und hinten gleich beim ersten Gegenstoß in Rückstand gerieten. „Wie es im Fußball so ist: Wer sie vorne nicht macht, der wird hinten bestraft“, zitiert Jötten eine eherne Fußballweisheit. „Das war der Weckruf für uns.“ Und dann präsentierte sich das Team aber auch so richtig ausgeschlafen. Nemanja Kovacevic als dreifacher Vollstrecker, Henry Hupe und Patrick Ebong sorgten dafür, dass Form und Funktion am Ende eine wunderschöne Einheit boten. „Das haben die Jungs dann richtig gut gemacht“, sagt Jötten. Und das, obwohl die Borussia aktuell mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen hat – und in den letzten acht Minuten auch noch Teammanager Rene Aguiar auf den Rasen musste. Der Qualität des Spiels tat das keinen Abbruch – im Gegenteil. Wohin der Jugendstil an der Grevingstraße führen wird, lässt Jötten allerdings offen. „Ich kenne diese Liga, da wird es noch viele schwere Spiele und Überraschungen geben.“

Warnschuss aus Hoetmar

Wie beispielsweise in der Partie des erklärten Titelaspiranten SG Telgte gegen den SC Hoetmar (0:1). „Und am nächsten Sonntag kommt Hoetmar zu uns. Das wird spannend.“ Und, wenn es nach dem Trainer geht, auch schön. Und wenn die Form passt, dann sollte es eigentlich auch mit dem richtigen Ergebnis funktionieren.

Auch Wacker marschiert: 12:1

In der Parallelstaffel funktionierte vor allem der verlustpunktfreie Spitzenreiter Wacker Mecklenbeck: Mit 12:1 fertigten die Jungs von der Egelshove den SV Ottmarsbocholt ab. Das Team, das drei Tage zuvor noch gegen den ESV Münster beim 4:2 dreifach gepunktet hatte. Wacker-Trainer Tristan Zellner hatte in der Vorwoche noch die Euphoriebremse getreten und auf die knappen 1:0-Siege seines Teams verwiesen – davon konnte beim Kantersieg am Sonntag wahrlich nicht mehr die Rede sein.