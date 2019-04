Kreisliga zwischen Himmel und Hölle

Wer keinen Kunstrasen hat, der ist schlecht gelaunt. Diese einfache Formel lässt sich vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf das Gemüt der hiesigen Kreisliga-Trainer übertragen. Natürlich gehört noch etwas mehr dazu, zum Beispiel der Blick auf die Tabelle.

In Wolbeck genießen die VfL-Verantwortlichen die Stimmung als Tabellenführer. Den neuen Kunstrasen betreten zur neuen Saison drei Oberliga-Spieler. Schon jetzt ist die Mannschaft gut genug besetzt, um die Bezirksliga anzuvisieren. „Wir wollen noch dominanter Fußball spielen“, kündigt der Sportliche Leiter Lars Anfang an. Die Konkurrenz lauert mit Borussia Münster, wo Co-Trainer Yannick Bauer zur neuen Saison die Aufgaben vom kürzer tretenden Chefcoach Johannes Jötten übernehmen wird, und GW Gelmer. Die Grün-Weißen haben sich vorgenommen, den phänomenalen Lauf der Hinserie (nur eine Niederlage) fortzusetzen und durften sich im Januar-Trainingslager in Marokko wie Profis fühlen. Zum Auftakt gegen den Letzten Eintracht Münster wartet der Kontrast: ein fieser Ascheplatz. Das gleiche Los erwartet den SV Mauritz gegen den FC Münster 05. „Wir hatten mehr Mannschaftsabende als Trainingseinheiten“, klagt Coach Christopher Dunkel-Steinhoff. Er hofft auf das Naturtalent seiner Truppe, „wie früher in der Schule bei denen, die nie gelernt haben“. Zeit zum Üben bleibt dagegen Westfalia Kinderhaus II. Die Bezirksliga-Reserve ist erst Anfang März dran.

Ein Quartett auch in der A2

Ähnlich eng wie in der A 1 geht es auch in der A 2 zu. Aus dem prognostizierten Titel-Zweikampf zwischen Wacker Mecklenbeck und Concordia Albachten ist ein Vierkampf geworden. Der SV Bösensell und die Herberner Reserve mischen kräftig mit.

An der Egelshove geht man entspannt und als Ligaprimus in die Restserie. Die in 2016 gezeigte Schwächeperiode wurde analysiert und aufgearbeitet. Zudem stehen die Zeichen auf Kontinuität: Wacker verzeichnete weder Abgänge noch Zugänge, auch die Trainer Sven Lewandowski und Tristan Zellner haben um ein Jahr verlängert. Bei den Concorden ist die Zukunft von Coach Jens Truckenbrod indes noch ungewiss. Sicher ist hingegen, dass ihm sein spielender Co-Trainer Jens Bußmann nicht mehr zur Verfügung steht. Die ordnende Hand wird Albachten im Rennen um die Meisterschaft fehlen.

Überraschend positiv gestalteten die Westfalenliga-Reserveteams aus Hiltrup und Roxel die Hinserie. Der TuS stellte dabei sogar die beste Angriffsreihe und schielt nach oben. In Sachen Toreschießen wird der BSV womöglich hier und da auf Gufäb Hatam verzichten müssen. Der Angreifer machte bei Testspielen mit der ersten Mannschaft nachhaltig auf sich aufmerksam.

Der SC Nienberge kann im eng gestrickten Klassement mit wenig Aufwand viel Ertrag einfahren. Zwar muss Coach Volker Blaszyk bis auf weiteres auf Sebastian Bexten (Knie) verzichten, dafür kehren jedoch gleich mehrere Langzeitverletzte zurück.

Der ESV Münster benötigt hingegen ein mittelgroßes Fußballwunder, damit es in Sachen Ligaverbleib noch etwas wird. Dabei hilft es nicht, dass mit Jerome Willocks (Davensberg) und Pierre Koczubik (Rinkerode) zwei gute Flemmer die Eisenbahner verlassen und die Konkurrenz verstärkt haben. Trainer Markus Winkels zeigte dafür wenig Verständnis: „Man hat für ein Jahr, nicht für eine Halbserie zugesagt.“ Übrigens: Der ESV muss auf Asche starten.