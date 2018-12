Westfalia kassiert Dämpfer gegen Halden-Herbeck

Schon der Fußball-Philosoph Jürgen Wegmann brachte es einst unnachahmlich auf den Punkt: „Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech hinzu.“ Und wenn beides zusammentrifft, dann geht halt nichts. Diese unliebsame Erfahrung machten die Handballerinnen von Westfalia Kinderhaus, als sie sich am Samstag der SG TuRa Halden-Herbeck mit 21:24 (12:11) geschlagen geben mussten. Eine Niederlage, die nicht unverdient war. Vermeidbar aber schon.

Nach zehn Minuten mussten sich die Besucher fragen, ob sie im falschen Film waren. Der Verbandsliga-Spitzenreiter lag 1:6 hinten und schien noch nicht richtig wach zu sein. Allein Anna Klapdor stemmte sich gegen ein drohendes Debakel, erzielte die ersten fünf Treffer für Westfalia in Serie und hielt ihr Team im Spiel.

Nach 20 Minuten waren die Besucher beruhigter und alle Gastgeberinnen auf Betriebstemperatur. Ann-Kathrin Glage hatte inzwischen das Torewerfen übernommen und beim 7:7 erstmals den Ausgleich erzielt. Nach einer halben Stunde schien alles seinen erwarteten Gang zu nehmen, denn Westfalia führte mit 12:11 und bekam den starken Gast immer besser in den Griff.

Westfalia Kinderhaus gegen SG TuRa Halden-Herbeck 1/14 Foto: Jörg Riemenschneider

Nach dem Wechsel wollte Trainer Florian Ostendorf die rasche Vorentscheidung und setzte im Angriff auf die siebte Feldspielerin. Es sollte sich nicht auszahlen, irgendwie brachte das mehr Verunsicherung als zählbaren Erfolg. Nach weiteren zehn Minuten hieß es „Kommando zurück“, fortan agierte Westfalia vorne wieder in „normaler“ Mannschaftsstärke. Aber auch in dieser Formation war der Zugriff nicht mehr so recht vorhanden. Halden-Herbeck hatte sich rasch eine knappe Führung erspielt und verteidigte diese mit allen Mitteln.

Nach dem 20:21 vier Minuten vor dem Abpfiff witterten die Westfalia-Mädels ihre Chance, nutzten sie aber nicht. Glage und Kira Enders trafen nur den Innenpfosten, Klapdor und Lea Haldeweg scheiterten alleine an Torhüterin Maike Theede. Das war die Sache mit dem fehlenden Glück. Und weil die erfahrenen Unparteiischen fast jede strittige Situation zugunsten des Gastes entschieden, ging nicht mehr viel für Kinderhaus. Ostendorf hatte nun alle Mühe, sich nicht eine zweite Zeitstrafe einzuhandeln, konnte sich aber noch beherrschen. Der Zug war irgendwie abgefahren, Westfalia nicht an Bord.

Nach 60 Minuten durfte der Gast einen Auswärtssieg feiern, während die Münsteraner nur auf eine gelungene Hinrunde zurückblicken durften. „Von dieser Niederlage werden wir uns nicht unterkriegen lassen und dennoch eine schöne Weihnachtsfeier haben“, versprach Ostendorf. Tore: Klapdor (6/3), Glage, Enders (je 4), Hardeweg (3), Rehorst (2), Plett, Pohlkötter je 1)