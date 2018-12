USC II gewinnt Spitzenspiel in Ostbevern und setzt zum Durchmarsch an

War das schon die Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft? Auf elf Punkte hat der USC Münster II sein Polster durch das 3:1 (25:22, 21:25, 25:12, 25:19) beim direkten Verfolger BSV Ostbevern nun ausgebaut und dabei noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Die Unabhängigen sind einfach nicht aufzuhalten: zwölf Spiele, zwölf Siege – der Aufsteiger liegt nach der Hinrunde auf Kurs Durchmarsch und ließ sich auch vom BSV nicht aufhalten. Per Blitzstart (10:3, 16:6) enteilte Münster in der voll besetzten Beverhalle dem Gastgeber, der erst zum Satzende mit druckvollen Aufschlägen Münster zusetzte und beim 21:23 plötzlich ganz nah im USC-Rückspiegel auftauchte. „Da haben wir es hinten heraus spannend gemacht“, sagte Christoph Kesselmeier, der den Coach Axel Büring (Urlaub) an der Seitenlinie vertrat und mitansehen musste, wie Ostbevern dem USC im zweiten Abschnitt „in Annahme und Abwehr Stress machte“.

Volleyball: BSV Ostbevern gegen USC Münster II 1/71 Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verloren gegen Spitzenreiter USC Münster II mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller

Doch um die Routiniers Johanna Thewes, Linda Dörendahl, Lea Quabeck und Alisha Ossowski fing sich Münster schnell wieder und ließ im dritten und vierten Satz keinerlei Zweifel aufkommen, wer das Feld als Sieger verlassen würde. Nach 91 Minuten war das Top-Spiel schon vorbei – und der Spitzenreiter weiter ungeschlagen.