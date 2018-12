Eigentlich hat es sogar ein bisschen Spaß gemacht, zumindest gab es in der Fußballszene reichlich Diskussionsstoff: Wenn ein lokales Fußballschwergewicht wie Westfalenligist TuS Hiltrup auf Trainersuche geht, dann werden so ziemlich alle möglichen Konstellationen einmal abgeklopft. Doch das ist jetzt erledigt – und damit noch vor Öffnung der bestbeheizten Gerüchteküche bei den bevorstehenden Hallenstadtmeisterschaften am Berg Fidel: Der TuS meldet Vollzug und hat einen echten Überraschungscoup gelandet. Christian Hebbeler heißt der Mann, der im Sommer Carsten Winkler auf der TuS-Bank ablösen wird – und den die wenigsten auf der Rechnung gehabt haben dürften.

Dabei ist der 32-Jährige alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Als Spieler eher verhaltensunauffällig hat der B-Lizenz-Inhaber am Spielfeldrand in jungen Jahren schon viel erreicht: Seine Sporen verdiente er sich im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück, anschließend ging es als Co-Trainer zu Viktoria Georgsmarienhütte, ehe der Ibbenbürener beim A-Ligisten Preußen Lengerich durchstartete und den Club bis in die Landesliga führte – und dort unter anderem auch schon erste Begegnungen mit dem TuS Hiltrup hatte. Bis zum Ende der abgelaufenen Saison war Hebbeler als Sportlicher Leiter beim Nord-Oberligisten TuS Bersenbrück aktiv – in eben der Liga, die auch der TuS lieber früher als später anstrebt. „Und Christian ist dafür genau der richtige Mann“, freut sich der sportliche Leiter des TuS Hiltrup, Frank Busch, über den neuen Besen, der, davon ist Busch überzeugt, „extrem gründlich sein wird. Er ist im positiven Sinne fußballverrückt.“

Busch kennt Hebbeler schon lange und lobt den von ihm gepflegten „attraktiven Fußball“, das „unglaubliche Netzwerk und die Kontakte von Christian“, sowie dessen „absolute Fußballverrücktheit.“ Hebbeler, als Vertriebsleiter im Außendienst tätig, wird ab sofort häufiger in Hiltrup Station machen. „Wir haben ihn schon der Mannschaft vorgestellt“, so Busch. Jetzt geht es in die Vorarbeit für die kommende Spielzeit. „Damit fange ich jetzt an“, bestätigt der neue Mann, der seinem Vorgänger aber nicht in die Quere kommen will. „Das ist ganz wichtig. Carsten ist hier der Trainer bis zum Saisonende.“