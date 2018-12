David Jenner und Elisabeth Tuigunov von der Residenz Münster nahmen jetzt einen Marathon von vier Turnieren in Mühlheim an der Ruhr auf sich. Los ging es am Samstag mit dem internationalen WDSF-Reigen (Jugend Latein). Hier erreichten sie das Finale in einem Feld von 42 Paaren – Platz sechs in der neuen Altersklasse war der Lohn. Direkt im Anschluss ging es weiter mit dem Turnier in der noch aktuellen Junioren-II-Klasse in der Standardsektion. Hier waren 26 Paare am Start – das Tanzpaar aus Münster schrammte knapp an Platz eins vorbei. Einen Tag drauf gingen die beiden wieder aufs Parkett. Platz sechs von 28 Paaren war das Ergebnis in der Klasse Jugend-Standard, Platz drei von 39 Paaren sprang in der Junioren-II-Latein-Wertung heraus.

Ebenfalls von der Residenz in der Sektion „Under 21“ Standard angetreten waren Timofey Litke und Michelle Urich. Sie verpassten knapp das Finale und erreichten den siebten Rang.

Simon und Christina Mertens starteten in der Junioren-II-C-Standard-Klasse und erreichten in einem Feld von fünf Paaren Platz zwei. Anschließen tanzten sie noch im Jugend-C-Standard-Turnier und erreichten ebenfalls den Vizetitel, diesmal in einem Feld von sieben Paaren – Lohn war der Aufstieg in die B-Klasse.