Münsters Trio strampelt heftig im Ligakeller

Drei Mannschaften – eine Sorge: Klassenerhalt. Der VfL Wolbeck, der 1. FC Gievenbeck II sowie BW Aasee haben nach dem ersten Saisonteil in der Bezirksliga eins gemein – das Bangen um den Ligaverbleib. Der VfL rangiert drei Zähler, die FCG-Zweite einen vor den Abstiegsrängen, während die Blau-Weißen sogar drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufweisen.

Es muss sich also etwas bewegen. Was der Tabellenvorletzte erkannt hat. Aktuell hat BW Aasee auch den weitesten Weg. Eine Reihe von neuen Akteuren sollen dabei den Aufwärtstrend einleiten. Nach den bereits bekannten Zugängen Malte Weusthof, Ersan Keser und Max Linden setzt BW Aasee auf ein weiteres Trio. Tim Knabbe kommt von GW Nottuln, wo er allerdings zuletzt pausierte. Zudem wechseln Lennart Märten (Warendorfer SU) sowie Peter Ciuraj (SC Everswinkel) in der Winterpause an die Bonhoefferstraße. „Ich verspreche mir davon neuen Schwung“, sagt Matthias Gerigk.

Was auch für einen Rückkehrer gilt, denn Enno Stemmerich kehrt zum Jahreswechsel von einem Auslandstrip zurück. Dennoch weiß Gerigk, was geschehen muss: „Ich bin nicht beunruhigt. Denn so eine angespannte Personaldecke wie in der Hinrunde war nicht abzusehen. Und das bei einem zu kleinen Stamm. Dennoch sind es nur drei Punkte auf Gievenbeck. Wir müssen aber alles reinlegen und eine Serie starten.“

Mit der scheint die FCG-Zweite schon begonnen zu haben, verabschiedete sie sich mit zwei Siegen aus Saisonteil eins. „Wir sind wieder voll dabei und haben einen Trend eingeleitet“, hat auch Stephan Zurfähr die jüngsten sechs Punkte erleichtert registriert. Der sportliche Leiter sieht sich darin bestätigt, „dass sich die jungen Spieler erst an die Liga gewöhnen müssen“. Ein Großteil des Kaders kickte in der Vorsaison noch bei der U 19. Aber auch die stehen ab Februar in der Verantwortung: „Ein Punkt pro Spiel haben wir erreicht. Wir wollten schon eine andere Rolle spielen. Daher sollten es in der Rückrunde mehr Zähler sein, als in der Hinrunde. Dieser Situation sind wir uns bewusst.“

Die beim VfL Wolbeck und die Unentschieden erinnern auf den ersten Blick an die Vorsaison. Auch 2017/18 kamen die Blau-Weißen zu häufig nicht über ein Remis hinaus. Aktuell war das auch schon wieder sechsmal der Fall. „Die Ursache aber ist anders gelagert. Im Vorjahr ließen am Ende oft die Kräfte nach. In dieser Saison war die Chancenverwertung ungenügend“, sagt Luis Fetsch. Der VfL-Trainer ist nicht überraschend unzufrieden: „Wir wollten an die Rückrunde 2017/18 anknüpfen. Das ist uns ebenso wenig gelungen wie ein einstelliger Tabellenplatz“.

Dabei kassierten nur Tabellenführer SV Wilmsberg (20) und der SC Greven 09 (19) weniger Gegentore als der VfL (21). Die Defensive steht also. Im Angriff muss sich etwas tun, wird folglich auch über Verstärkungen nachgedacht. „Große Sorgen mache ich mir aber nicht. Ich habe großes Vertrauen“, versichert Fetsch. Schon die letzten beiden Partien mit sechs Punkten – wie beim FCG II – scheinen ihm Recht zu geben – und Hoffnung.