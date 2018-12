Das Teilnehmerfeld in der Endrunde des Ausber-Cups am Freitag besteht zum Großteil aus münsterischen Mannschaften. Nach Titelverteidiger Preußen II, Nullacht und Borussia gelang auch dem TuS Hiltrup der Sprung unter die besten acht. Nur der SV Mauritz blieb mit Pech am Donnerstag auf der Strecke

Westfalenligist TuS mochte es dabei mal wieder torreich und fertigte nacheinander den VfL Sassenberg (5:3), den TuS Freckenhorst (5:2) und den SC Everswinkel (4:1), der sich das zweite Ticket sicherte, ab. Jonas Wiethölter, Michael Fromme und Sebastian Hübener waren mit je drei Toren die erfolgreichsten Schützen.

Fußball, Ausber-Cup Tag 2 1/22 Fußball, Ausber-Cup Tag 2 Foto: Rene Penno

Bitter war für die Mauritzer die verpasste Qualifikation für den Finaltag – und das trotz sechs Punkten. Der A-Ligist, dessen beste Torjäger Daniel Berger und Jan Viefhues mit zwei Treffern waren, schlug zunächst RW Vellern mit 4:1 und düpierte dann den favorisierten SV Drensteinfurt beim 3:0. Nach dem 1:5 gegen die SG Sendenhorst, das genau ein Tor zu hoch ausfiel, mussten die Münsteraner tatenlos zusehen, wie der SVD Vellern mit 9:0 abschoss – das Aus auf den letzten Metern.