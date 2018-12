Über 1000 Teilnehmer gehen beim Silvesterlauf an den Start

Eis, Schnee oder Sturm – was ist schlimmer für den Silvesterlauf?

Michael Holtkötter: Eis ist das Schlimmste, denn das kann zu Absagen führen. Wir müssen ja eine lauffähige Strecke zur Verfügung stellen.

Es ist jedenfalls alles schon mal dagewesen in jetzt 29 Jahren – der Lauf ist aber noch kein einziges Mal ausgefallen?

Holtkötter: Richtig. Einmal wurde es aber sehr eng. Um Münster herum wurden viele Veranstaltungen abgesagt. Nur wir waren auf der Insel der Glückseligen. Das war 2010 – viele Helfer mussten damals Schnee schippen.

Die Streckenrekorde sind mittlerweile 19 Jahre alt. Die Laufsportfreunde haben also viel Geld gespart an Erfolgsprämien, oder?

Holtkötter: Ja. Aber wir würden das Geld gerne ausgeben, wir freuen uns über gute Zeiten. Andererseits: Wer an Silvester schon Bestzeit läuft, hat für die folgende Saison etwas falsch gemacht im Training.

Wie hoch ist denn das Budget, das die LSF stemmen müssen?

Holtkötter: Alles in allem sind es in etwa 5000 Euro. Wir müssen sehen, dass das Geld durch die Start-Gebühren, die bei uns Orga-Gebühren heißen, wieder reinkommt. Die „schwarze Null“ ist bislang gelungen. Und: Wir spenden immer 1000 Euro an einen caritativen Zweck, zumeist an eine lokale Organisation, die über keine große Lobby verfügt.

Rückblick:

Die Sieger: Miriam Zirk und Manuel Mayer

Manuel Mayer Foto: Jürgen Peperhowe

Miriam Zirk Foto: Jürgen Peperhowe

