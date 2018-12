Das unerwartete Spitzenspiel – WWU Baskets Münster beim SC Rist Wedel

Erstmals wird eine Partie der WWU Baskets live und in kompletter Länge im Internet übertragen. Das Portal „sportdeutschland.tv“ geht am Samstag ab 19 Uhr auf Sendung. Die Weihnachtstage verbringen Jojo Cooper und Malcolm Delpeche zwar fern ab von ihrem Zuhause in den USA, alleine aber sind sie nicht. Aufbauspieler Cooper erwartet seine Freundin aus den Staaten, Center Delpeche wird das Fest mit seinem Zwillingsbruder Marcus feiern. Marco Porcher wird die Pause nutzen und Familie wie Freunde in Spanien treffen. Am 1. Januar bittet Trainer Philipp Kappenstein sein Team wieder auf das Feld, am Dreikönigstag gastiert Iserlohn am Berg Fidel. „Die neun Tage Pause haben wir uns alle auch wirklich verdient.“