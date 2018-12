Die beständige Unbeständigkeit beim SC Münster 08

Nichts ist so beständig wie der Wechsel. Besonders ausgeprägt ist diese These beim SC Münster 08. Und das auf gleich mehreren Ebenen. Nach den beiden Auftaktniederlagen, mit denen der Landesligist in die Spielzeit startete, folgte in konstanter Form dem Sieg die Niederlage. Zehn Spiele hintereinander. Nichts liegt näher, als die Ursache in einen anderen Wechselspiel zu suchen. Dem personellen.

Fünf Abgängen standen im Sommer eben so viele Neuzugänge gegenüber. Nicht zum ersten Mal. Schließlich setzt sich der Kader gerne aus Jungs von der Uni zusammen. „In der Saison 2017/18 hatten wir eine reine Studententruppe. Das könnte auch bald wieder so sein. Aktuell haben wir aber auch ein paar Arbeitnehmer bei uns im Kader“, sagt Trainer Björn Hartwig. „Münster ist irgendwie ein Pool. Viele sind aber schon ein Jahr wegen des Studiums in der Stadt. Nachdem sie sich eingelebt haben, wollen sie dann wieder aktiv werden“, charakterisiert Hartwig den kostenlosen und stadtinternen Transfermarkt.

Worin aber auch gerade für den Club aus der Sporthalle Ost die Krux liegt. „In der Regel sind die Jungs zwei Jahre da. Spätestens nach drei Jahren müssen wir sie ziehen lassen“, so Hartwig. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Beim SC Münster 08 stehen dafür Jonas Bittern und Niels Sibbersen. Die Bachelor- oder Masterarbeit lässt sie länger verweilen – und Handball spielen.

Dennoch ist im Kader stets Bewegung. Als Hartwig die Mannschaft in der Saison 2014/15 übernahm, war sie gravierend. 13 Akteure kamen, 15 gingen. „Das werde ich nie vergessen“, gesteht der Coach. Die ersten beiden Jahre verliefen dann ohne extreme, fast sogar ganz ohne Fluktuation und fanden im Landesliga-Aufstieg den vorläufigen Höhepunkt.

Anders lief es vor dieser Saison, weshalb das Team noch keine Kontinuität an den Tag legt. Was vielleicht auch die gelegentliche Gegentorflut erklärt. Zuletzt gab es das 30:37 bei SW Havixbeck, zuvor das 21:35 beim HC Ibbenbüren. „Das ist eine Absprache zwischen Torwart und Defensive. Männer-Handball ist Abwehrarbeit“, so der Coach. Können und Willen mag er seinen Akteuren nicht absprechen. Besserung braucht Zeit. Grundsätzlich gibt es die beim Tabellenzehnten. Auch weil der durchaus zufrieden ist. „Vom Gefühl her spielen wir besser als in den ersten Landesliga-Jahren“, sagt Hartwig, für den das Vier-Punkte-Polster nur eine Momentaufnahme ist.

An der wird sich bis zum Trainingswiederbeginn am 3. Januar nichts ändern. Eine Rückmeldung von den Spielern in Sachen Veränderung am Saisonende erwarten Trainer und Verein im Laufe des Monats. Und in Sachen Coach? „Das Gleiche gilt für mich. Aber warum soll ich nicht weitermachen?“ sagt Hartwig, der in sein sechstes Jahr gehen würde.

Sein nächstes beginnt mit der am 13. Januar startenden Rückrunde für Sven Lüdiger. Der Mittelmann, der auch als Linksaußen eingesetzt werden kann, kommt vom Oberligisten MTV Vorsfelde – und über die Uni. Mit ihm sollen zumindest die Wechselspiele in Sachen Ergebnisse ein Ende haben.