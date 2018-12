Jubiläum bei den Laufsportfreunden Münster

„Gelaufen wird immer“, sagt Michael Holtkötter zu recht. – Manchmal ändert sich die Richtung, die Strecke, die Distanz, aber nicht das Große und Ganze. Und das heißt an diesem Montag, wie in den zurückliegenden 29 Jahren auch: Silvesterlauf.

Die Laufsportfreunde Münster werden die diesjährige Auflage ein wenig feiern, weil es schließlich die Jubiläumsausgabe ist – und weil neben dem „runden Geburtstag“ auch etwas ganz Besonderes in die Waagschale geworfen wird: An diesem Montag wird der 40 000. Teilnehmer der Traditionsveranstaltung gesucht – und wahrscheinlich auch gefunden.

Beliebt wie eh und je

Bis Donnerstag lagen bereits 1003 Voranmeldungen vor – bis dahin waren 38 595 Läufer seit dem ersten Lauf am 31. Dezember 1989 registriert. Weil Nachmeldungen auch noch bis 45 Minuten vor dem Start (über fünf Kilometer geht’s um 13.15 Uhr los, über zehn Kilometer um 14.30 Uhr, Start jeweils Sportpark Sentruper Höhe) möglich sind, rechnet Holtkötter ganz fest mit dem „Jubiläums-Läufer“ oder der „-Läuferin“.

Der (ehemalige) Sportwart der LSF ist so etwas wie die „lebende Chronik“ des Silvesterlaufs: „Die Strecken über fünf und zehn Kilometer waren schon immer Bestandteil, mittlerweile haben wir auch den Fun-Lauf (drei Kilometer, Start um 14 Uhr) sowie die Walking-Strecke (fünf Kilometer, 13.20 Uhr) im Repertoire“, erzählt Holtkötter. „Wenn einem die Zeitnahme den Spaß verdirbt“, erklärt er den Hintergrund. Rund 70 Prozent der Teilnehmer sind erfahrungsgemäß zudem vereinslos – ein weiteres Indiz für einen sekundären Leistungssport-Aspekt bei den einen – ungeachtet zahlreicher Top-Läufer auf der anderen Seite.

Ein Rückblick

Der Blick zurück lässt schmunzeln: Früher verständigten sich die (heute rund 100) Helfer an und neben der Strecke mittels Sprechfunkgeräten, seit 1999 sind Handys im Einsatz. Früher wurden auch per Stoppuhr die Zeiten gemessen und auf Zetteln an einer Pinnwand befestigt. Diese Ergebnislisten sind mittlerweile online und werden (in diesem Jahr erstmals) mittels eines Einwegtransponders in der Startnummer erfasst.

Einmal, vor etwa 15 Jahren, wurde die Streckenführung geändert, weil der Aasee Hochwasser führte. Seitdem wird „rechtsrum“ gelaufen, also erst über die Sentruper Straße, den Reiner-Klimke-Weg und dann am Aasee vorbei zurück zur Sentruper Höhe. Sehr viel getan hat sich also in bisher 29 Jahren nicht, warum auch? „Es läuft“, sagt Holtkötter und eben auch: „Gelaufen wird immer.“ Besonders an Silvester, wenn es gegen den über die Weihnachtstage gewachsenen inneren Schweinehund geht. Wobei, so ganz entwöhnt geht’s nicht heim: Nach dem Lauf warten Kuchen, Würstchen, Pommes, Bier und Tee im Ziel – und Kaffee in der Halle.