Da Silva Campos beerbt Dillmann beim SC Gremmendorf

Die akut abstiegsgefährdeten Frauen des SC Gremmendorf gehen mit einer Veränderung auf der Bank in die Rückserie. Offiziell haben sich der Verein und der bisherige Chefcoach Marc Dillmann in beiderseitigem Einvernehmen getrennt, die Initiative aber ging vom Trainer aus, der selbst den Weg zum Sportlichen Leiter Michael Symalla suchte. „Ich wollte einen letzten Reizpunkt setzen. Die vergangenen Jahre haben viel Kraft gekostet, aber der Schritt fällt mir sehr schwer“, sagt er. Nachfolgerin wird seine bisherige Assistentin Filipa da Silva Campos.

2015 war Dillmann, der im Herren-Bereich GW Gelmer und den 1. FC Gievenbeck II sowie danach die Damen des TuS Saxonia Münster angeleitet hatte, ans Hohe Ufer gewechselt, wo er zunächst gemeinsam mit Michael Wahlmeier die Verantwortung trug. Im zweiten Landesliga-Jahr wurde er souveräner Meister. Es folgten allerdings eineinhalb Jahre im tiefen Abstiegskampf. In diesem Sommer gelang erst auf den allerletzten Drücker und mit guten Portionen Glück und Schützenhilfe die Rettung, nun rangiert der SCG erneut im Keller. Das Team ist derzeit Vorletzter, liegt zwei Zähler hinter Rang zwölf und vier hinter den Plätzen zehn und elf. Welche Position für den Klassenerhalt reicht, ist auch diesmal ungewiss. Dass es nur zwei Mannschaften erwischt wie zuletzt, ist allerdings eher unwahrscheinlich.

„Ich habe mir schon vor einigen Wochen überlegt, ob ich weitermachen soll. Jetzt habe ich eben ein Zeichen gesetzt, im Austausch bleiben wir aber weiter“, sagt Dillmann, der Anfang des Jahres noch Hallen-Stadtmeister wurde. „Schließlich waren es dreieinhalb schöne Jahre.“ Für ihn selbst könnte es an anderer Stelle schon bald weitergehen. „Drei Anfragen“, sowohl aus dem Herren- wie Damen-Bereich trudelten bereits ein. Seine Rolle in Gremmendorf trägt also nun die bisherige Co-Trainerin, die der scheidende Coach selbst einst zu einer Laufbahn an der Seitenlinie ermunterte.

„Diese Mannschaft hat noch nie etwas geschenkt bekommen, wir mussten uns schon alles immer selber erarbeiten“, sagt Da Campos Silva. „Und genau das wird uns stark machen. Es ist noch gar nichts verloren in der Liga, wir werden uns mit Händen und Füßen gegen den Abstieg wehren.“ Starke Worte also der neuen starken Frau. Nun steht erst mal die Hallenserie an, erst im März geht es in der Westfalenliga weiter. Und ein letztes Geschenk hat Dillmann, mit dem auch Betreuer Markus Rabeneck aufhört, seinen „Winsen“, wie sich die Mannschaft seit jeher selbst nennt, in Form von drei Punkten beim SV Kutenhausen-Todtenhausen ja noch hinterlassen. Aussteigen mit einem Sieg – das schafft nicht jeder. So ist immerhin der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze gewahrt.