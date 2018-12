Hiltrup und Gelmer weiter – großes Pech für Wolbeck und Kinderhaus

Issé Sander kennt das Spielchen schon. Der Angreifer von GW Gelmer wollte am Samstagabend eigentlich in der eigens gemieteten Nomad-Bar in seinen Geburtstag reinfeiern. Über die Strenge zu schlagen, war wie schon im Vorjahr aber nicht drin. Denn erneut stehen er und sein Team als Außenseiter in der Endrunde der Stadtmeisterschaft. Mit letzter Kraft rettete sich der lange so überzeugende A-Ligist ins Ziel. „Nominell waren wir die schwächste Mannschaft, die anderen spielen gegen uns wohl etwas lascher“, sagte Sander. „Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Aber jeder ist für den anderen reingesprungen“, so der bald 32-Jährige.

Daneben sicherte sich in einer wilden Gruppe der TuS Hiltrup, ebenfalls mit etwas Fortune, das begehrte Ticket und hatte in Torwart David Wiethölter seinen besten Mann. In die Röhre schaute Westfalia Kinderhaus, das einmal mehr als Geheimfavorit die Segel streichen musste. Im entscheidenden letzten Spiel gegen den TuS führte der Landesligist mit 1:0, hatte dicke Chancen, scheiterte am Hiltruper Keeper, der sich auf seine Art bedankte. Erst machte er vier Minuten vor dem Ende den Ausgleich, der seiner Truppe schon die Quali beschert hätte. Als Kinderhaus aufmachte, gelang Diogo Castro aus der eigenen Hälfte das 2:1. Und Schlussmann Wiethölter erhöhte mit der Schlusssirene sogar noch auf 3:1.

Vor dem ersten Anstoß mussten alle Spieler erst mal zehn Minuten warten. Weil erneut mehr Zuschauer als erwartet gekommen waren und viele von ihnen draußen an den Kassen standen, verzögerte sich der Beginn um zehn Minuten. Partie Nummer eins war dann sofort ein Wachmacher für alle. Gelmer düpierte Hiltrup mit 3:2, erst in der letzten halben Minute verkürzte Michael Fromme – diesmal mit neuer Kurzhaarfrisur am Werk – mit zwei Toren für den Favoriten. Der A-Ligist hatte mit Doppelpacker Max Hoffmann seinen Matchwinner, der sich auch von einem anfänglichen unerklärlichen Fehlschuss nicht aus der Ruhe bringen ließ. Das folgende 2:2 nach intensiver Begegnung zwischen dem gut aufgelegten VfL Wolbeck und Kinderhaus steigerte die Spannung in der Gruppe nur noch.

Und damit nicht genug. In einer ähnlich spektakulären Partie trennten sich Gelmer und die Kinderhauser 1:1, der Underdog rettete das Remis am Ende auch in Unterzahl, hatte aber auch Glück, dass der Landesligist vorher nicht höher als 1:0 geführt hatte. Anschließend profitierte Fromme beim Hiltruper 1:0 gegen Wolbeck von einem kleinen Lapsus seines Kumpels Damian Hallas im VfL-Tor, der (unter strenger Regelauslegung) die Vier-Sekunden-Regel missachtete, und traf durch den anschließenden indirekten Freistoß zum dritten Mal an diesem Tag. Torwart David Wiethölter legte sogar noch das 2:0 nach in einer lange sehr ausgeglichenen Partie.

Das bedeutete zwei Endspiele, alle vier Teams konnten aus eigener Kraft weiterkommen. Die Wolbecker brauchten allerdings einen Sieg mit zwei Toren gegen GWG. Nach zögerlichem Beginn übernahmen sie das Kommando, doch die Grün-Weißen warfen in der Defensive wirklich alles rein, kratzten Bälle von der Linie, Keeper Marcel Schmidt parierte stark. Erst in Überzahl (Mark Behling hätte für seine überharte Notbremse eigentlich Rot sehen müssen) traf der VfL durch Nico Rehberg. Da waren aber nur 24 Sekunden auf der Uhr. Zu spät. „So läuft unsere ganze Saison“, ärgerte sich Waldemar Klemke, der selbst die dickste Chance vergeben hatte. „Wenn man keinen rechten Fuß hat und den Pfosten statt das leere Tor trifft ...“ Der 31-Jährige sagte aber auch: „Wir haben gegen Kinderhaus sehr gut gespielt, danach auch zweimal ordentlich, fast alles umgesetzt – es waren am Ende ein paar kleine individuelle Fehler.“

Die Dramatik zwischen Gelmer und Wolbeck wurde sogar noch getoppt von Hiltrup und Westfalia. „Wir waren in den ersten beiden Partien noch nicht so richtig drin, standen dann gegen den TuS unter Druck“, sagte der Kinderhauser Trainer Marcel Pielage. „Das dritte Spiel war überragend, aber trotzdem fliegen wir raus.“ Für ihn hatte das Aus einen einzigen positiven Nebeneffekt. Kurzfristig ging es doch noch in den Silvesterurlaub auf Norderney. „Ich wäre aber lieber hierhin gekommen“, räumte der Coach ein.