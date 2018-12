USC auch in Vilsbiburg kein gern gesehener Gast

Mit 3:0 (25:19, 25:20, 25.22) gewannen die Unabhängigen am Samstagabend bei den Roten Raben Vilsbiburg und feierten den fünften Auswärtssieg in Serie – und damit den sechsten Erfolg aus den letzten sieben Partien. Der USC geht als Tabellenvierter ins neue Jahr, das mit freien Tagen bis zum 4. Januar beginnt. „Das haben wir uns verdient. Jetzt sollen alle ein wenig feiern und sich erholen“, sagte Trainer Teun Buijs.

Ohne ein prominentes Trio – neben Ivana Vanjak und Juliet Lohuis fiel auch Libera Lisa Thomsen (erkältet) aus – benötigte Münster ein paar Momente, um sich zu finden. Doch aus der wilden Anfangsphase heraus fing sich das Buijs-Team und zog nach dem Aufschlagpunkt von Lina Alsmeier gegen Vanessa Agbortabi auf 6:2 davon. Immer wieder pickte sich der USC im Laufe der 74-minütigen Partie Vilsbiburgs Angreiferin beim Service heraus und bereitete ihr damit in der Annahme einen ungemütlichen Abend.

So war es später, als die personell ebenfalls gebeutelten Roten Raben um Münsters Ex-Kapitänin Leonie Schwertmann ihren Rhythmus gefunden hatten, eben jenes Element, das den Grün-Weißen den Vorteil brachte. Juliane Langgemach erspielte mit dem Aufschlag zwei direkte Punkte zu einem Fünf-Zähler-Vorsprung (22:17), den die stark auftrumpfende Luisa Keller mit zwei Angriffen zum Satzgewinn veredelte.

Trotz aller Widrigkeiten hat der USC Münster seine Position hinter den großen drei der Bundesliga gefestigt und darf weiter auf eine gute Ausgangslage für die Playoffs hoffen.

Bei den Roten Raben Vilsbiburg gab es einen glatten 3:0 (25:19, 25:20, 25:22)-Sieg in 74 Minuten vor 1771 Zuschauern.

Angeführt von Zuspielerin Mareike Hindriksen und der als Libera völlig unaufgeregten Linda Bock gestalteten die Westfälinnen vor 1771 Zuschauern auch den zweiten Durchgang offen, die Führungen wechselten hin und her. Bis zum 15:15, als Keller im dritten Anlauf das 16:15 und Teresa Mersmann nach einem guten Keller-Aufschlag das 17:15 besorgten. Es folgte erneut die Zeit der Juliane Langgemach. Dreimal schritt die Mittelblockerin an die Aufschlaglinie, dreimal kam der Ball nicht zurück – erst war Agbortabi doppelt machtlos, dann Paula Hötschl. Das 22:17 bedeutete in diesem Abschnitt die Vorentscheidung, Schwertmann mit einem Fehler beim Service machte unfreiwillig den Deckel drauf. „Wir haben bewusst das Risiko genommen und viel Druck ausgeübt. Das hat taktisch hervorragend funktioniert“, so Buijs.

Der Aufschlag spielte auch im dritten Satz eine wichtige Rolle . Erst punktete gar Kazmiere Brown (4:2) mit diesem Element, dann bescherte Keller mit einem Ass und einem Winner gegen Schwertmann ein vier Zähler dickes Polster (8:4). Die 17-Jährige, die als Top-Scorerin (18 Zähler) verdient zur wertvollsten Spielerin gewählt wurde, läutete mit einem weiteren Aufschlagpunkt gegen Iris Scholten sowie dem nächsten Ass (17:13) Münsters Endspurt ein. Der stockte kurz beim 24:19, nach drei vergebenen Matchbällen aber ließ Langgemach den USC erfolgreich aus dem Jahr gehen.