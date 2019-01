„Stadtis“ mit viel Licht und etwas Schatten

Zumindest der Senioren-Teil der Stadtmeisterschaften ist abgeschlossen. Das finale Fazit werden die Veranstalter vom 1. FC Gievenbeck in aller Ruhe ziehen, aber einige Aspekte sprangen in der Betrachtung der fünf Spieltage ins Auge.► Die Tore: 465 fielen in den 95 Begegnungen, so viele wie noch nie. Im Schnitt blieb der Wert allerdings unter der absoluten Spitzenmarke des Vorjahres, als es 440 in 87 Partien waren. So oder so hat der Umstieg auf den Futsalball 2017 die Attraktivität und die Anzahl der Treffer gesteigert, das finden inzwischen auch etliche Traditionalisten.► Die Zuschauer: Auch hier dürfen sich Organisatoren erst mal auf die Schulter klopfen. Nach einer, wenn auch kleinen, Delle in den vergangenen Jahren, kamen so viele Besucher wie seit 2009 nicht mehr. Vor neun Jahren wurde der Bestwert (11 376) aufgestellt. Jetzt waren es 10 981, die zweitbeste Zahl.► Die Stimmung: Hier kommt das große Aber. Die Zeiten, in denen einzelne Blocks enthusiastisch mit ihrem Stadtteilverein mitfieberten und richtig kreativ wurden, sind wohl vorbei. Dass der ausgelobte Fanpreis an die lautstarke Schiedsrichter-Clique ging, dürfen die Referees als Erfolg für sich werten, spricht aber Bände über die Begeisterungsfähigkeit des restlichen Publikums. Die enge Bindung zum eigenen Club hat im Laufe der Jahre immer mehr abgenommen. Die überwiegende Mehrheit kommt in die Halle, um unterhalten zu werden, Freunde und Bekannte zu treffen oder als Beobachter ohnehin aus der Fußballer-Szene der Region. Anders als etwa bei Preußen oder den WWU Baskets geht es den meisten Zuschauern hier weniger darum, ein Team nach vorne zu peitschen, sondern alle irgendwie unter die Lupe zu nehmen.► Die Außenseiter: Grandios, wie sich der SC Sprakel präsentierte. Im Konzert der Großen war der B-Ligist ein echter Gewinn. GW Gelmer lässt sich nach einigen guten Vorstellungen in der Vergangenheit kaum mehr in die Underdog-Rolle pressen. Trotzdem war es ein toller Auftritt, als eine der wenigen Mannschaften wussten die Grün-Weißen auch eine nennenswerte Fankurve hinter sich. Das Comeback von Concordia Albachten in der Endrunde nach 23 Jahren war bemerkenswert, aber als Spitzenreiter der Kreisliga A 2 auch keine Sensation. Die ganz Kleinen, abgesehen vom SCS, taten sich dagegen eher schwer, für Furore zu sorgen.► Die Favoriten: Die großen vier waren in der Endrunde, drei schafften es ins Halbfinale. Gastgeber FCG schied einmal mehr mit hängenden Köpfen aus, der SC Münster 08 war bis zur Vorschlussrunde die beste Mannschaft des Turniers, der TuS Hiltrup war nicht brillant, kämpfte sich aber mit großem Willen ins Endspiel – und am Ende gewann wieder Preußen II. Westfalia Kinderhaus wurde wie immer viel zugetraut, diesmal schied der Landesligist mit Pech in der Zwischenrunde aus. Dieses Schicksal ereilte auch den BSV Roxel.► Die Einzelspieler: Zwei Auszeichnungen gingen an SCP-Akteure, bester Torjäger war Kursat Özmen, der in der Endrunde erst im Finale aufblühte. Julian Conze erzielte wichtige Treffer, brachte viel Dynamik mit und wurde zum besten Feldspieler gekürt. Aber auch ein paar Hiltruper stachen heraus: Routinier und Hallenliebhaber Michael Fromme, der robuste Diogo Castro, der abgeklärte Lars Finkelmann. Gelmer hatte Max Hoffmann, Thorsten Schürmann oder Issé Sander, die alle ex­treme Durchsetzungsstärke zeigten. Und bis zum Halbfinale waren die Nullachter Leon Schwarzer oder Joe Breloh auch Anwärter für eine Auszeichnung. ► Die Torhüter: Zwei Lager bildeten sich. Das klassische, das den Keeper weitgehend im Kasten beließ. Und das wesentlich riskantere, das permanent auf einen weit vorgerückten Torwart oder gar einen fünften Feldspieler setzte, um Überzahl zu schaffen und bessere Abschlusssituationen zu generieren. Wer sich durchsetzte? Schwer zu sagen. Der SCP gewann mit Variante eins das Turnier, Nullacht überzeugte so sehr lange, während Gievenbeck oder UFC mit zu mutiger Ausrichtung Schiffbruch erlitten und einige „Empty-Net-Goals“ kassierten. Andererseits verbuchten Keeper wie David Wiethölter (TuS), Marcel Schmidt (GWG) oder Maximilian Jonitz (Albachten) eine ganze Reihe Tore.