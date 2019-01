In der Lagune und auf Langlaufskiern

Noch sind die Kanäle in Nordrhein-Westfalen vom Eise befreit und grundsätzlich gut befahrbar. Münsters Vorzeigeruderer wollten sich allerdings nicht auf diese milden Temperaturen verlassen und hatten rechtzeitig im Vorfeld die Tickets für krisensichere Trainingsreviere reserviert – und so knallten zum Jahreswechsel die Korken für Felix Brummel, Floyd Benedikter, John Heithoff sowie für Sören und Ida Kruse fernab der Heimat.

Felix Brummel, festes Mitglied des Deutschland-Vierers, hat dazu sogar vorübergehend die Sportart gewechselt und steht derzeit mit den Kollegen des deutschen A-Kaders auf Langlaufskiern in St. Moritz. In den Loipen sollen die Grundlagen für das Sportjahr 2019 geschaffen werden, in dem auch die Weichen für die Olympischen Sommerspiele in Tokio im kommenden Jahr gestellt werden. Die Latten werden darum auch schnell wieder gegen die Riemen eingetauscht.

Bereits im angestammten Umfeld bewegen sich Floyd Benedikter, Sören Kruse und John Heithoff, die mit den Kollegen des Stützpunkt-Kaders Dortmund derzeit im italienischen Sabaudia. Dabei haben die U-23-Athleten allerdings keinen Blick für die idyllische Lagune des Lago die Sabaudia, 80 Kilometer südlich von Rom und ganz in der Nähe des Tyrrhenischen Meeres. Hier stehen neben den Einheiten auf dem Wasser auch schweißtreibende Radtouren und ausgiebiges Krafttraining auf dem Programm – bei sonnigen zwölf Grad. Neben dem Grundlagentraining sollen der Korpsgeist und das Mannschaftsgefühl gefestigt werden, eventuell zeichnen sich schon in dieser frühen Saisonphase schlagkräftige Zweierbeziehungen ab, die im Nachwuchsbereich Akzente im neuen Jahr setzen werden. Für John Heithoff geht es vor allem darum, nach seinem just genesenen Fußbruch wieder vollends in Tritt zu kommen.

Während ihr Bruder Sören also in Italien Wasser-Kilometer sammelt, ist Ida Kruse mit ihrem College-Team im US-amerikanischen South Carolina im Einsatz.