Münster -

Dieser Abschluss konnte sich sehen lassen: Zum Ausklang des Jahres schnürten über 1800 Athleten ihre Sportschuhe und traten beim 30. Silvesterlauf der LSF Münster an. Dabei blieben drei Siege in der Stadt, einzig über die fünf Kilometer der Frauen ging Platz eins an eine Starterin von außerhalb.