Auch der Erfolg, 2018 mit Wacker Mecklenbecks B-Junioren bis ins Halbfinale der Stadtmeisterschaften vorgeprescht zu sein, machte Eindruck. Die Szene merkt sich so etwas. Irgendwann fragt die Konkurrenz mal an zwecks Verpflichtung. So erging es Trainer Sven Kuschel und Co-Trainer Marius Schwitte, die jetzt mit den A-Junioren des TuS Hiltrup unterwegs sind. Seite an Seite wie zuvor an der Egelshove. Draußen in der Leistungsliga nach erfolgter Qualifikation, am Berg Fidel nach erfolgreicher Vor- nun in der Endrunde.

Elf Feldspieler plus Keeper sind nominiert – und auch der ist unter freiem Himmel über den ganzen Platz aktiv. Akram El Koulali trägt die Handschuhe, ist als erster Aufbauspieler gefordert und fiel als Toremacher auf. Kuschels Taktik, einstudiert in ein paar Einheiten in der Soccerhalle, ist es, „den Schlagabtausch zu vermeiden“. Auf Nummer sicher geht der TuS mit kontrollierter Defensive, angeführt vom seelenruhig agierenden Kapitän Tim Jakobtorweihe. Pausiert der mal, rückt sein jüngerer Bruder Jannik auf seine Position. Brüder nicht nur im Geiste sind auch Louis und Dominic Oppong, die Hand in Hand am 18. März jeden Jahres Geburtstag feiern.

Dass der Hiltruper Großclub gerade einmal eine überkreisliche Juniorenmannschaft stellt, die C-Jugend nämlich, bedrückt die TuS-Verantwortlichen seit Jahren. Kuschel kennt das noch ganz anders. „Früher gab es hinter den Preußen vor allem den TuS“, sagt der 36-jährige Projektleiter eines Versicherungskonzerns. „Als wir zugesagt haben, war uns klar, dass es hier viel Zeit braucht, bis sich etwas ändert. Der TuS braucht einen Impuls in der Nachwuchsarbeit.“ Zumal Kuschel mit (Noch-)Cheftrainer Carsten Winkler befreundet ist, will er zum Schub beitragen.

Sieben Junioren verließen im Sommer den Kader und wechselten. Derlei Aderlass soll künftig gestoppt werden. „Wir zielen auf eine Identifikation ab, auf gute Stimmung intern und auf Zuverlässigkeit.“ Dass er pro Trainingsabend zwischen 14 und 20 Kicker begrüßt, wertet er als gutes Zeichen. „Es muss nicht sein, dass die Hiltruper Jungs in Gievenbeck oder bei Nullacht spielen.“ Um Talente zu halten, sollte der TuS eben auch eine höhere Liga anbieten.

Kuschel geht im Wissen um die Dicke des Bretts, das er bohren muss, seinen Weg. Co-Trainer Schwitte nur bis zum Sommer. Der 26-jährige Student und Bauingenieur in spe büffelt dann im Ausland weiter. Sein Platz soll adäquat besetzt werden.