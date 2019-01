Spektakel im Tollhaus Berg Fidel – die Baskets ringen Iserlohn 77:76 nieder

Münster -

Was für ein Spektakel, was für eine Dramatik: Die WWU Baskets haben vor der Rekordkulisse von 2750 Zuschauern in einem wahren Krimi die Iserlohn Kangaroos mit 77:76 niedergerungen. Jojo Cooper behielt Sekunden vor dem Ende die Nerven und verwandelte die Halle Berg Fidel in ein Tollhaus.