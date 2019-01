In Zeiten der angespannten Personallage sind diese beiden Nachrichten zumindest halbwegs beruhigend: Vize-Kapitän Martin Kobylanski, der den Trainingswiederbeginn nach der Winterpause beim Fußball-Drittligisten Preußen Münster abbrechen musste, ist nicht schwerer verletzt. Eine Wadenverhärtung zwingt den 24-Jährigen nur noch am Dienstag zum Zuschauen. Außerdem ist Linksverteidiger Niklas Heidemann bereits am Dienstag wieder eingestiegen, nachdem er seinen Muskelfaserriss vollständig auskuriert hat. „Wenn zwei Spieler fehlen, tut uns das bei unserem dünnen Kader schon weh“, sagt Trainer Marco Antwerpen, der froh ist, keine weiteren Hiobsbotschaften erhalten zu haben.

Denn mit zwei Angreifern rechnet er vorerst nicht. Tobias Rühle hat sich zum wiederholten Mal eine schwere Erkältung eingefangen und kann frühestens Ende der Woche wieder leicht trainieren. Noch länger wird es wohl bei Tobias Warschewski dauern, der seit dem Herbst quasi ein Dauerpatient mit diversen grippalen Infekten und deren Nachwirkungen ist. Der 20-Jährige soll noch mal eingehend untersucht werden.