Den „Tatort“ am Sonntag hat er sich geschenkt. Neun Tage Fußball-Stadtmeisterschaften bei den Senioren und den Junioren haben bei Organisationschef Christian Wielers Spuren hinterlassen. Statt des Krimis gönnte er sich eine Mütze Schlaf. Unser Redaktionsmitglied André Fischer sprach mit „Lüde“.

Herr Wielers, bis spät in die Nacht haben Sie am Samstag abgebaut, weil die Basketballer den Berg Fidel einen Tag drauf in Beschlag genommen haben. Purer Stress?

Wielers: Nun, der Termin stand seit dem Sommer fest, wir wussten, was auf uns zukommt. Über 50 Helfer waren am Werk, überragend. Nach neun Turniertagen kann die Bereitschaft schon mal nachlassen. Auch die Stadt hat mitgespielt – der Lkw wurde am Sonntagmorgen beladen, um alle möglichen Utensilien wie die Rundumbande nach Gievenbeck zu transportieren.

Anstatt sich am freien Tag auf die Couch zu fläzen, waren Sie schon wieder am Berg Fidel.

Wielers: Stimmt, das Spiel der Baskets wollte ich mir nicht entgehen lassen. Tolle Atmosphäre. Unser Helferteam wurde eingeladen. Eine starke Geste.

Über 16 000 Zuschauer bei den „Stadtis“ insgesamt können nicht irren: Wie zufrieden sind Sie persönlich mit dieser Zahl?

Wielers: Ich bin einfach nur glücklich. Mit diesem Wert liegen wir in den Top fünf. Am Endrundentag standen die Leute bis zur Theke. Das war unfassbar. Über dieses Ereignis wird in Münster gesprochen.

Die erstmals eingeführte Dauerkarte erwies sich ­indes nicht unbedingt als Dauerbrenner.

Wielers: Das stimmt. Ich glaube, wir haben nur 32 oder 33 verkauft. Obwohl man mit der Karte richtig Geld sparen kann. Möglich, dass sich der eine und an­dere so früh nicht festlegen will. Darüber müssen wir sprechen.

Nach dem Turnier ist also wie immer vor dem Turnier?

Wielers: Genau. Am 15. Januar treffen wir uns, ziehen ein Fazit und blicken auf die nächste Veranstaltung.