Von der Eisfläche zum Parcours – es kann losgehen

Noch am Neujahrstag drehten die Kufencracks bei der Revue „Holiday on Ice“ in der Halle Münsterland ihre Runden. Es folgte der fliegende Wechsel: Eis raus, Parcours rein. Eine Menge Arbeit in kurzer Zeit, die Oliver Schulze Brüning zwar keine tiefe Sorgenfalten auf die Stirn treibt, kleinere Bedenken aber schwingen im Endspurt auf den K+K-Cup immer mit.

„Am Montag war ich in der Halle und habe gedacht, dass man das eigentlich gar nicht schaffen kann. Aber unser Team ist so gut, dass alles klappt. Wir sind im Zeitplan“, sagte der Vorsitzende des gastgebenden Reiterverbandes Münster keine 24 Stunden vor dem Start des 145. Reit- und Springturnier.

Tag 1: Westfalentag

100 Helfer (darunter etwa die Hälfte Ehrenamtler) sorgen bis fast zur letzten Sekunde vor dem Auftakt um 9 Uhr dafür, dass es losgehen kann. Der erste von fünf Teilen ist der Westfalentag, an dem im Springen und der Dressur (jeweils auf M-Niveau) die Westfälischen Mannschaftsmeister der Kreisreiterverbände gekürt werden. 18 Teams gehen in den Parcours und versuchen, Titelverteidiger KRV Unna-Hamm zu entthronen. Auch Münsters Equipe mit Zascha Nygaard Andreasen, Philipp Hartmann, Philipp Winkelhaus und Laurenz Buhl peilen zumindest das Finale der besten fünf an, das der Gastgeber im Vorjahr als Achter verpasst hatte.

Im Viereck lief der entscheidende Durchgang vor zwölf Monaten auch ohne münsterische Beteiligung ab, Platz sechs reichte nicht für das Finale. Dies soll sich nun ändern. Johanna Klippert, die Mannschaftsführerin und Reiterin in Personalunion ist, geht dieses Unterfangen zusammen mit Maike Mende und Nico Kapche an. 2018 blieb der Titel in der Nachbarschaft, der KRV Steinfurt gewann vor der Auswahl Warendorfs.

Hengstgala als Höhepunkt

Den ersten Tag rundet ab 19 Uhr die Hengstgala ab. Die 2010 erstmals ausgetragene Show ist längst ein Zuschauermagnet, vor nahezu voll besetzten Rängen präsentieren diesmal 19 Stationen ihre Vererber. „Die Gala hat sich etabliert. Ich musste sogar einigen Interessenten absagen. Und der Vorverkauf zeigt, dass der Abend sehr gut angenommen wird“, erklärt Jörg Ohmen, der als Mitglied des Arbeits- und Turnierausschusses federführend für das Event ist. „Die Qualität ist erneut sehr hoch, wir haben Top-Hengste dabei.“

Dabei denkt Ohmen ganz sicher an Glamourdale, der nur einmal in der Hallensaison und daher exklusiv in Münster bei einer Schau zu sehen sein wird. Der Hengst von der Station van Olst gewann im vergangenen Jahr bei der WM der siebenjährigen Dressurpferde die Goldmedaille – mit 87 Prozent. Glamourdale wird den kurzweiligen Abend beenden, bei dem insgesamt 45 Vererber vorstellig werden. Darunter auch der Weltcup-erfahrene Colorit, den Christian Ahlmann am Albersloher Weg reiten wird – ehe es für ihn zum Fünf-Sterne-Turnier nach Basel weitergeht. „Das zeigt, welchen Stellenwert unsere Hengstgala hat“, betont Ohmen.