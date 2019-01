Nächster Angriff auf den Thron – Schonebeck fordert Westbevern heraus

Schon auf den letzten Linien der Kür setzte der Szenenapplaus ein und die Fans in Block J erhoben sich. Wenig später standen fast alle Zuschauer in der ausverkauften Halle Münsterland und zollten der Equipe des RFV Nienberge-Schonebeck Respekt und Anerkennung für einen außerordentlichen Auftritt im Viereck. Fünfmal zückten die Richter die Traumnote 10,0, da saß sogar eine Ehrenrunde für Melanie Geßmann, Debütantin Maya Wilhelmer, Tim Scheuneman und Marie Krimpmann drin. „Das war einfach fantastisch. Wir wollen ja immer vorne dabei sein, dass es aber so gut geklappt hat, ist wie ein Traum“, sagte Schonebecks Mannschaftsführerin Angelika Geßmann.

Wie aus einem Guss präsentierte sich Schonebecks Quartett, das die anspruchsvolle Kür ohne Wackler oder Ausreißer in die Halle zauberte und dabei jegliche Anspannung unsichtbar machte. „Die Nervosität war natürlich hoch. Aber wenn man dann in der Halle ist, geht es“, meinte Angelika Geßmann, die dem Küken im Team ein Sonderlob zusprach: „Maya hat es echt cool gemacht.“

Die Nienberger setzten das Glanzlicht an dem Kürabend, der gespickt war mit qualitativ hochwertigen Ritten. So überzeugte auch der RV St. Georg Saerbeck, der mit 60,08 Punkten nur 0,84 Zähler hinter dem Spitzenreiter liegt – und damit noch vor dem Seriensieger RV Gustav Rau Westbevern (58,70 Punkte), der wie im Vorjahr aus der Verfolgerposition seinen Thron im Wettkampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster verteidigen muss. Auch vor zwölf Monaten war die Equipe von Mannschaftsführerin Tanja Alfers Dritte, damals glückte auch dank der Patzer Schonebecks und Saerbecks Titelgewinn Nummer 37. „Abgerechnet wird am Samstag“, sagte Alfers nach der Kür und dachte dabei sicher auch an 2018.

Vor Jahresfrist hatte der RV Münster-Sprakel (57,03) die Bauernolympiade auf Platz vier beendet – und geht genau von diesem Rang aus in das entscheidende Springen am Samstag (ab 10.30 Uhr). Das Team von Bettina Kappelhoff lieferte früh am Abend das erste Highlight, für die schwungvolle und doch ausbalancierte Kür gab es von Moderator Martin Plewa ein anerkennendes „Mann, oh Mann“ – und von den Zuschauern ebenfalls begleitenden Applaus auf der Schlusslinie. „Das war gigantisch. Wir hatten schon am Nachmittag das beste Ergebnis der vergangenen Jahre“, sagte Kappelhoff glücklich und zufrieden.

Wettkampf um die Wanderstandarte 2019 - die Teams 1/11 RV Albachten: Der bis heute letzte Sieger, der nicht Westbevern heißt. 2001 und 2011 gewann der Vorjahresneunte den Titel. Foto: Johannes Jötten

RV Albersloh: Präsentierte sich im Vorjahr unter 17 Mannschaften als Sechster im Vorderfeld – und freute sich über diese Platzierung. Foto: Johannes Jötten

RV Appelhülsen: Sechs Mal Standarten-Sieger, der letzte Erfolg datiert aber von 1978. Zuletzt auf dem zehnten Rang. Foto: Johannes Jötten

RV Greven: Feierte bereits zehn Mal den Sieg: den ersten 1931, den bislang letzten 2010. Platz 14 im Vorjahr. Foto: Johannes Jötten

RV Havixbeck-Hohenholte: Die Equipe aus den Baumbergen ist ein Stammgast bei der Bauernolympiade – 2018 mit Platz 16. Foto: Johannes Jötten

RV Münster-Sprakel: Lieferte vor zwölf Monaten eine tolle Mannschaftskür ab und reihte sich als Vierter weit vorne ein. Foto: Johannes Jötten

RV Gustav Rau Westbevern: Viel muss man über die Equipe von Tanja Alfers nicht sagen – Rekordsieger, seit sieben Jahren ungeschlagen. Foto: Johannes Jötten

RV St. Hubertus Wolbeck: 2018 als Startgemeinschaft mit dem RV Hiltrup auf Rang fünf – diesmal wieder alleine im Sattel. Foto: Johannes Jötten

RV Nienberge-Schonebeck: Bereit für den großen Wurf? Nach drei Vizetiteln – zuletzt 2018 – und einem dritten Platz ein Mitfavorit. Foto: Johannes Jötten

RV Roxel: Der Sieger von 2007 war im vergangenen Jahr weit vorne und jubelte über den dritten Platz – und das zurecht. Foto: Johannes Jötten

R V St. Georg Saerbeck: Im Vorjahr den Sieg im Springen vergeben – nun folgt für den 14-maligen Sieger der nächste Anlauf. Foto: Johannes Jötten

Das war auch Karin Richter nach der Kür des derzeit fünftplatzierten RV Roxel (56,52). „Endlich hatten wir mal das Glück, dass alles geklappt“, erklärte die Mannschaftsführerin, die viele Schulterklopfer erhielt.

Verdient hatten diese alle Teams. Das Niveau dieser Kür auf A-Level steigt stetig und macht den Abend an Tag eins der Bauernolympiade immer zu etwas ganz Besonderem.