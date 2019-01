Eine Dressurprüfung eröffnen zu müssen, ist eigentlich keine dankbare Aufgabe. Doch Annabel Frenzen machte die ungünstige Startnummer nichts aus, im Sattel von Imperius setzte sie mit 73,171 Prozent direkt eine Marke, an der neben der zweitplatzierten Team-Weltmeisterin Dorothee Schneider mit Smirnoff (73,008 Prozent) auch die übrigen 21 Starter im St. Georges Special für sieben- bis neunjährige Pferde scheiterten.

„Wir haben eine ganz konzentrierte Runde hingelegt. Dass es zum Sieg in diesem tollen Starterfeld mit Dorothee Schneider und Ingrid Klimke reicht, weiß man als Erste nie. Aber es hat auf den Punkt alles geklappt“, sagte Frenzen.

K+K-Cup 2019 in Münster: Frenzen dominiert Dressurprüfung 1/10 Strahlendes Siegerlächeln: Annabel Frenzen gewann am Freitag (11. Januar 2019) das St. Georg Spezial beim K+K-Cup in Münster. Foto: Jürgen Peperhowe

Auf Imperius legte sie einen „Start-Ziel-Sieg“ hin. Foto: Jürgen Peperhowe

Greta Reinacher siegte in der Einlaufprüfung der Mittleren Tour. Foto: Jürgen Peperhowe

Philipp Schulze Topphoff vom RV Roxel räumte beim K+K-Cup am Freitag auf der Youngster-Tour mächtig ab. Foto: Jürgen Peperhowe

Helen Langehanenberg (Mitte) mit Melanie Geßmann und Nico Kapche Foto: Jürgen Peperhowe

St. Georg Special: Ingrid Klimke auf Bluetooth Foto: Jürgen Peperhowe

St. Georg Special: Maike Mende auf First Class Foto: Jürgen Peperhowe

St. Georg Special: Florine Kienbaum auf Forza Foto: Jürgen Peperhowe

St. Georg Special: Carde Meyer auf Surabaya Foto: Jürgen Peperhowe

St. Georg Special: Dorothee Schneider auf Smirnoff Foto: Jürgen Peperhowe

Nicht zum ersten Mal in der gemeinsamen Karriere, in der die Krefelderin schon 2018 im Nürnberger Burgpokal mit Imperius weit vorne mitmischte. Allein die Finalqualifikation fehlte nach drei zweiten Plätzen – einmal lag sie selbst mit Silber Stern davor. „Imperius hat ganz tolle Grundgangarten und hat super Anlagen“, meint Frenzen, die mit den neun Jahre alten Hengst vom Kiefferhof auch in diesem Jahr noch im Burgpokal antreten wird.

Mit Imperius und Silber Stern hat sie zwei heiße Eisen im Feuer – und damit zwei Gründe, ihre Tätigkeit als Assistenzärztin in der Unfallchirurgie des Helios-Klinikums Krefeld auf eine 50-Prozent-Stelle zu reduzieren. Reiten auf diesem hohen Niveau und ein Job im Krankenhaus, das ist nur schwer zu vereinen. „Das letzte Jahr war schon grenzwertig. Ich habe derzeit so tolle Pferde und es macht mir so viel Spaß, dass ich mich dazu entschieden habe“, meinte die Medizinerin.

Spaß hatte im Viereck der Messehalle Nord auch Ingrid Klimke, die ihr Heimspiel immer genießt. Auch wenn es im Sattel des neunjährigen Bluetooth nicht ganz optimal lief und das Duo mit 71,748 Prozent am Ende Fünfter wurde.